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Проводник сошедшего в Коми поезда рассказал о первых минутах после аварии - РИА Новости, 30.06.2024
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00:10 30.06.2024 (обновлено: 03:09 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/provodnik-1956390333.html
Проводник сошедшего в Коми поезда рассказал о первых минутах после аварии
Проводник сошедшего в Коми поезда рассказал о первых минутах после аварии - РИА Новости, 30.06.2024
Проводник сошедшего в Коми поезда рассказал о первых минутах после аварии
Первыми мыслями у проводника поезда в Коми Михаила Омельченко, вагон которого не сошел, были об эвакуации людей из пострадавшей части состава, а... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T00:10
2024-06-30T03:09
воркута
новороссийск
федеральная пассажирская компания
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Первыми мыслями у проводника поезда в Коми Михаила Омельченко, вагон которого не сошел, были об эвакуации людей из пострадавшей части состава, а сориентироваться в сложной ситуации ему помог почти 20-летний опыт работы спасателем и подготовка, которую обязательно проходят все проводники Федеральной пассажирской компании, рассказал он РИА Новости. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов 26 июня 2024 года на перегоне в Коми. Сообщалось, что в составе было 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек. Пассажиры сошедшего поезда писали в соцсетях о взаимопомощи пассажиров и отмечали оперативность и помощь железнодорожников после аварии, а также, как люди сразу же после происшествия бросились на помощь друг другу. "Я находился в щитовой, и вдруг начались резкие толчки, после чего поезд резко стал тормозить и в конце концов остановился. Я подумал, что, машинист пытался избежать столкновения. То есть я понял, что случилась нештатная ситуация, но всего масштаба тогда еще не ощущал. Поезд остановился, я вышел в коридор, пассажиры - тоже", - рассказал проводник. Он рассказал, что делал первые минуты после остановки состава. "Прежде всего я у них спросил, все ли в порядке, сказал, чтобы не переживали и не паниковали. Вышел в тамбур и увидел, что часть вагонов лежит на боку. Прибежала моя коллега из другого вагона и сказала, что произошло. Мы вышли. Первые две секунды не осознаешь, что с такой мощью может такое произойти", - вспоминает Омельченко. Он отметил, что во нештатной ситуации главное – не паниковать. "Я понял это, проработав много лет спасателем. У меня есть квалификация "Спасатель международного класса". Поэтому первой мыслью было: "Надо эвакуировать людей из пострадавших вагонов". Параллельно я оценивал ситуацию на месте происшествия: нет ли возгорания, какие шумы, какое движение", - продолжил рассказ проводник. "Наша поездная бригада оказывала первую помощь пассажирам и психологически поддерживала их: кто бинтовал, кто накладывал шины, кто просто успокаивал. Предлагали еду, питье", - говорит Омельченко. По его словам, работников поездных бригад учат, как действовать в нештатных ситуациях, и они готовы оказать помощь пассажирам. Омельченко пришел в ФПК совсем недавно, менее полугода назад, а из Воркуты в Новороссийск ехал впервые.
https://ria.ru/20240427/poezd-1942661740.html
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воркута
новороссийск
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воркута, новороссийск, федеральная пассажирская компания, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Воркута, Новороссийск, Федеральная пассажирская компания, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
Проводник сошедшего в Коми поезда рассказал о первых минутах после аварии

Проводник Омельченко: первые мысли после схода поезда в Коми были об эвакуации

© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкПассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура
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Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Первыми мыслями у проводника поезда в Коми Михаила Омельченко, вагон которого не сошел, были об эвакуации людей из пострадавшей части состава, а сориентироваться в сложной ситуации ему помог почти 20-летний опыт работы спасателем и подготовка, которую обязательно проходят все проводники Федеральной пассажирской компании, рассказал он РИА Новости.
Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов 26 июня 2024 года на перегоне в Коми. Сообщалось, что в составе было 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек. Пассажиры сошедшего поезда писали в соцсетях о взаимопомощи пассажиров и отмечали оперативность и помощь железнодорожников после аварии, а также, как люди сразу же после происшествия бросились на помощь друг другу.
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"Я находился в щитовой, и вдруг начались резкие толчки, после чего поезд резко стал тормозить и в конце концов остановился. Я подумал, что, машинист пытался избежать столкновения. То есть я понял, что случилась нештатная ситуация, но всего масштаба тогда еще не ощущал. Поезд остановился, я вышел в коридор, пассажиры - тоже", - рассказал проводник.
Он рассказал, что делал первые минуты после остановки состава.
"Прежде всего я у них спросил, все ли в порядке, сказал, чтобы не переживали и не паниковали. Вышел в тамбур и увидел, что часть вагонов лежит на боку. Прибежала моя коллега из другого вагона и сказала, что произошло. Мы вышли. Первые две секунды не осознаешь, что с такой мощью может такое произойти", - вспоминает Омельченко.
Он отметил, что во нештатной ситуации главное – не паниковать. "Я понял это, проработав много лет спасателем. У меня есть квалификация "Спасатель международного класса". Поэтому первой мыслью было: "Надо эвакуировать людей из пострадавших вагонов". Параллельно я оценивал ситуацию на месте происшествия: нет ли возгорания, какие шумы, какое движение", - продолжил рассказ проводник.
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"Наша поездная бригада оказывала первую помощь пассажирам и психологически поддерживала их: кто бинтовал, кто накладывал шины, кто просто успокаивал. Предлагали еду, питье", - говорит Омельченко.
По его словам, работников поездных бригад учат, как действовать в нештатных ситуациях, и они готовы оказать помощь пассажирам. Омельченко пришел в ФПК совсем недавно, менее полугода назад, а из Воркуты в Новороссийск ехал впервые.
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Пассажир сошедшего с рельсов поезда рассказал, как помогал пострадавшим
27 июня, 18:52
 
ВоркутаНовороссийскФедеральная пассажирская компанияСход пассажирского поезда с рельс в Коми
 
 
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