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Протоиерей рассказал, почему в зоне СВО военнослужащие расстелили ему ковер - РИА Новости, 30.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:31 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/protoierey-1956518699.html
Протоиерей рассказал, почему в зоне СВО военнослужащие расстелили ему ковер
Протоиерей рассказал, почему в зоне СВО военнослужащие расстелили ему ковер - РИА Новости, 30.06.2024
Протоиерей рассказал, почему в зоне СВО военнослужащие расстелили ему ковер
Секретарь Синодальной комиссии РПЦ по биоэтике протоиерей Александр Абрамов рассказал, что во время командировки в зону СВО российские военнослужащие на первой... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T22:31
2024-06-30T22:31
специальная военная операция на украине
александр абрамов
александр невский
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Секретарь Синодальной комиссии РПЦ по биоэтике протоиерей Александр Абрамов рассказал, что во время командировки в зону СВО российские военнослужащие на первой линии соприкосновения с противником расстелили ему ковер для причащения. "Я поехал в зону СВО с образом святого благоверного князя Александра Невского - покровителя воинства российского. Взял этот образ на один блокпост на первой линии соприкосновения с врагом. И икона благоверного князя Александра собирает людей - военнослужащие просят о крещении, причащаются. Наши ребята постелили ковёр для того, чтобы священник встал на ковёр, а не встал на грязь. Мне бы было не сложно и в грязь встать, но это уважение не ко мне, это уважение к нему, к Александру Невскому", - рассказал протоирей Александр Абрамов в воскресенье в программе "Церковь и мы" на канале "Россия 24". По его словам, во время своей командировки в зону СВО он не видит безразличных людей. "События в зоне СВО - это борьба за наши духовные ценности и тот факт, что мы отстаиваем веру - несомненен. Это делается для победы. Значит, идеология нашей страны связана с победой. Это идеология победы и спасения людей", - отметил он.
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александр абрамов, александр невский, русская православная церковь, религия
Специальная военная операция на Украине, Александр Абрамов, Александр Невский, Русская православная церковь, Религия
Протоиерей рассказал, почему в зоне СВО военнослужащие расстелили ему ковер

Протоиерей рассказал, что военные в зоне СВО расстелили ему ковер для причащения

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Секретарь Синодальной комиссии РПЦ по биоэтике протоиерей Александр Абрамов рассказал, что во время командировки в зону СВО российские военнослужащие на первой линии соприкосновения с противником расстелили ему ковер для причащения.
«
"Я поехал в зону СВО с образом святого благоверного князя Александра Невского - покровителя воинства российского. Взял этот образ на один блокпост на первой линии соприкосновения с врагом. И икона благоверного князя Александра собирает людей - военнослужащие просят о крещении, причащаются. Наши ребята постелили ковёр для того, чтобы священник встал на ковёр, а не встал на грязь. Мне бы было не сложно и в грязь встать, но это уважение не ко мне, это уважение к нему, к Александру Невскому", - рассказал протоирей Александр Абрамов в воскресенье в программе "Церковь и мы" на канале "Россия 24".
По его словам, во время своей командировки в зону СВО он не видит безразличных людей.
"События в зоне СВО - это борьба за наши духовные ценности и тот факт, что мы отстаиваем веру - несомненен. Это делается для победы. Значит, идеология нашей страны связана с победой. Это идеология победы и спасения людей", - отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр АбрамовАлександр НевскийРусская православная церковьРелигия
 
 
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