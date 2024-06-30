https://ria.ru/20240630/protoierey-1956518699.html
Протоиерей рассказал, почему в зоне СВО военнослужащие расстелили ему ковер
Протоиерей рассказал, почему в зоне СВО военнослужащие расстелили ему ковер - РИА Новости, 30.06.2024
Протоиерей рассказал, почему в зоне СВО военнослужащие расстелили ему ковер
Секретарь Синодальной комиссии РПЦ по биоэтике протоиерей Александр Абрамов рассказал, что во время командировки в зону СВО российские военнослужащие на первой... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T22:31
2024-06-30T22:31
2024-06-30T22:31
специальная военная операция на украине
александр абрамов
александр невский
русская православная церковь
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_777d150f4259838d79b7d322683d8e3d.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Секретарь Синодальной комиссии РПЦ по биоэтике протоиерей Александр Абрамов рассказал, что во время командировки в зону СВО российские военнослужащие на первой линии соприкосновения с противником расстелили ему ковер для причащения. "Я поехал в зону СВО с образом святого благоверного князя Александра Невского - покровителя воинства российского. Взял этот образ на один блокпост на первой линии соприкосновения с врагом. И икона благоверного князя Александра собирает людей - военнослужащие просят о крещении, причащаются. Наши ребята постелили ковёр для того, чтобы священник встал на ковёр, а не встал на грязь. Мне бы было не сложно и в грязь встать, но это уважение не ко мне, это уважение к нему, к Александру Невскому", - рассказал протоирей Александр Абрамов в воскресенье в программе "Церковь и мы" на канале "Россия 24". По его словам, во время своей командировки в зону СВО он не видит безразличных людей. "События в зоне СВО - это борьба за наши духовные ценности и тот факт, что мы отстаиваем веру - несомненен. Это делается для победы. Значит, идеология нашей страны связана с победой. Это идеология победы и спасения людей", - отметил он.
https://ria.ru/20240505/kulichi-1943927318.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_0f0e092f3c2e9fb3e5fa20207a508266.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр абрамов, александр невский, русская православная церковь, религия
Специальная военная операция на Украине, Александр Абрамов, Александр Невский, Русская православная церковь, Религия
Протоиерей рассказал, почему в зоне СВО военнослужащие расстелили ему ковер
Протоиерей рассказал, что военные в зоне СВО расстелили ему ковер для причащения