https://ria.ru/20240630/protoierey-1956518699.html

Протоиерей рассказал, почему в зоне СВО военнослужащие расстелили ему ковер

Протоиерей рассказал, почему в зоне СВО военнослужащие расстелили ему ковер - РИА Новости, 30.06.2024

Протоиерей рассказал, почему в зоне СВО военнослужащие расстелили ему ковер

Секретарь Синодальной комиссии РПЦ по биоэтике протоиерей Александр Абрамов рассказал, что во время командировки в зону СВО российские военнослужащие на первой... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T22:31

2024-06-30T22:31

2024-06-30T22:31

специальная военная операция на украине

александр абрамов

александр невский

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религия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Секретарь Синодальной комиссии РПЦ по биоэтике протоиерей Александр Абрамов рассказал, что во время командировки в зону СВО российские военнослужащие на первой линии соприкосновения с противником расстелили ему ковер для причащения. "Я поехал в зону СВО с образом святого благоверного князя Александра Невского - покровителя воинства российского. Взял этот образ на один блокпост на первой линии соприкосновения с врагом. И икона благоверного князя Александра собирает людей - военнослужащие просят о крещении, причащаются. Наши ребята постелили ковёр для того, чтобы священник встал на ковёр, а не встал на грязь. Мне бы было не сложно и в грязь встать, но это уважение не ко мне, это уважение к нему, к Александру Невскому", - рассказал протоирей Александр Абрамов в воскресенье в программе "Церковь и мы" на канале "Россия 24". По его словам, во время своей командировки в зону СВО он не видит безразличных людей. "События в зоне СВО - это борьба за наши духовные ценности и тот факт, что мы отстаиваем веру - несомненен. Это делается для победы. Значит, идеология нашей страны связана с победой. Это идеология победы и спасения людей", - отметил он.

https://ria.ru/20240505/kulichi-1943927318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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александр абрамов, александр невский, русская православная церковь, религия