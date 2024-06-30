Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили о запуске в серийное производство собственных ударных БПЛА - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/proizvodstvo-1956453548.html
В Киеве заявили о запуске в серийное производство собственных ударных БПЛА
В Киеве заявили о запуске в серийное производство собственных ударных БПЛА - РИА Новости, 30.06.2024
В Киеве заявили о запуске в серийное производство собственных ударных БПЛА
Генеральный директор акционерного общества "Укроборонпром" Герман Сметанин утверждает, что Украина запустила собственное серийное производство дронов с... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T14:36
2024-06-30T14:36
технологии
украина
россия
киев
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
укроборонпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Генеральный директор акционерного общества "Укроборонпром" Герман Сметанин утверждает, что Украина запустила собственное серийное производство дронов с дальностью поражения более 1000 километров. "За достаточно сжатый промежуток времени мы разработали и запустили в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Сейчас они поражают стратегические объекты... на расстоянии более 1000 километров", - приводит слова Сметанина издание минобороны страны "АрмияInform". По его словам, оборонно-промышленный комплекс стал более нелинейным и инновационным. В качестве примера, он отметил, что Украина уже развернула массовое производство FPV-дронов, а также усовершенствовала техническую документацию БТР-4Е. В мае Сметанин утверждал, что Украина смогла догнать Россию по количеству производимых дронов-камикадзе. Ранее замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников. Командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко в октябре 2023 года заявлял, что российские военные имеют значительное преимущество в количестве и применении на линии фронта FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию, по его словам, у ВСУ такого ресурса нет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240630/konflikt-1956447848.html
https://ria.ru/20240630/rakety-1956348740.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, украина, россия, киев, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, укроборонпром
Технологии, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Укроборонпром
В Киеве заявили о запуске в серийное производство собственных ударных БПЛА

"Укроборонпром": Киев запустил серийное производство ударных дальнобойных БПЛА

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Генеральный директор акционерного общества "Укроборонпром" Герман Сметанин утверждает, что Украина запустила собственное серийное производство дронов с дальностью поражения более 1000 километров.
«
"За достаточно сжатый промежуток времени мы разработали и запустили в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Сейчас они поражают стратегические объекты... на расстоянии более 1000 километров", - приводит слова Сметанина издание минобороны страны "АрмияInform".
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
В Германии предложили неожиданный план по Украине
Вчера, 14:08
По его словам, оборонно-промышленный комплекс стал более нелинейным и инновационным. В качестве примера, он отметил, что Украина уже развернула массовое производство FPV-дронов, а также усовершенствовала техническую документацию БТР-4Е.
В мае Сметанин утверждал, что Украина смогла догнать Россию по количеству производимых дронов-камикадзе. Ранее замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников. Командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко в октябре 2023 года заявлял, что российские военные имеют значительное преимущество в количестве и применении на линии фронта FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию, по его словам, у ВСУ такого ресурса нет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Европе придется жить в тени российских ракет
Вчера, 08:00
 
ТехнологииУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОУкроборонпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала