В Киеве заявили о запуске в серийное производство собственных ударных БПЛА
"Укроборонпром": Киев запустил серийное производство ударных дальнобойных БПЛА
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Генеральный директор акционерного общества "Укроборонпром" Герман Сметанин утверждает, что Украина запустила собственное серийное производство дронов с дальностью поражения более 1000 километров.
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"За достаточно сжатый промежуток времени мы разработали и запустили в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Сейчас они поражают стратегические объекты... на расстоянии более 1000 километров", - приводит слова Сметанина издание минобороны страны "АрмияInform".
По его словам, оборонно-промышленный комплекс стал более нелинейным и инновационным. В качестве примера, он отметил, что Украина уже развернула массовое производство FPV-дронов, а также усовершенствовала техническую документацию БТР-4Е.
В мае Сметанин утверждал, что Украина смогла догнать Россию по количеству производимых дронов-камикадзе. Ранее замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников. Командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко в октябре 2023 года заявлял, что российские военные имеют значительное преимущество в количестве и применении на линии фронта FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию, по его словам, у ВСУ такого ресурса нет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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