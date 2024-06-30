https://ria.ru/20240630/preduprezhdenie-1956518240.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности - РИА Новости, 30.06.2024

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

Высокая пожарная опасность четвертого класса прогнозируется в низких горах и предгорьях Сочи 1 июля, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T22:26

2024-06-30T22:26

2024-06-30T22:26

сочи

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СОЧИ, 30 июн – РИА Новости. Высокая пожарная опасность четвертого класса прогнозируется в низких горах и предгорьях Сочи 1 июля, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. "Штормовое предупреждение о высокой пожароопасности на территории муниципального образования города Сочи Краснодарского края. Первого июля 2024 года в предгорьях и низких горах г. Сочи ожидается высокая пожароопасность 4 класса", - сказано в сообщении регионального главка МЧС. Спасатели, учитывая прогнозируемые погодные условия, не рекомендуют разводить костры в лесах и близ сухой травы. Обнаружив лесное возгорание, необходимо сразу звонить пожарным и укрыться от огня на широкой поляне или у берегов водоемов. Если миновать огня не удалось, следует лечь на землю и накрыться мокрой одеждой, предупреждают в краевом МЧС. Как передает корреспондент РИА Новости, в течение последней недели температура воздуха на курорте держится в пределах 30-34 градусов, в вечернее время - до 28.

https://ria.ru/20240626/pozhary-1955501727.html

сочи

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сочи