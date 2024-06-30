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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 30.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:03 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/predmet-1956484285.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 30.06.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
Украинские войска в воскресенье вечером сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T18:03
2024-06-30T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье вечером сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 17.20 - населенный пункт Горловка (Калининский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 16.05 по 17.45 украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, два снаряда такого же калибра по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240630/vsu-1956455075.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, НАТО
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье вечером сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 17.20 - населенный пункт Горловка (Калининский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, с 16.05 по 17.45 украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, два снаряда такого же калибра по Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСтиролНАТО
 
 
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