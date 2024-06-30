https://ria.ru/20240630/pozhar-1956519069.html

В Анталье потушили лесной пожар

В Анталье потушили лесной пожар - РИА Новости, 30.06.2024

В Анталье потушили лесной пожар

Лесной пожар в районе Лара турецкого курорта Анталья, где находятся отели, удалось потушить, сообщил мэр города Мухиттин Бёджек. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T22:32

2024-06-30T22:32

2024-06-30T22:32

лара

анталья (провинция)

турция

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СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Лесной пожар в районе Лара турецкого курорта Анталья, где находятся отели, удалось потушить, сообщил мэр города Мухиттин Бёджек. "Лесной пожар в районе Лара благодаря тушению с суши и с воздуха взят под контроль, продолжаем остужать лес", - написал мэр в соцсети X. Он опубликовал съемку с дрона, видны остовы сгоревших деревьев, жилые дома и отели не пострадали. Пожар также не сказался на работе расположенного рядом международного аэропорта. По данным телеканала NTV, огонь затронул порядка 30 гектаров леса. В Анталье днем было 37 градусов жары. Градоначальник отметил, что власти начеку в связи с повышенным риском лесных пожаров в такую погоду.

https://ria.ru/20240630/podzhog-1956481998.html

лара

анталья (провинция)

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лара, анталья (провинция), турция, в мире