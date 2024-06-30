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В Анталье потушили лесной пожар - РИА Новости, 30.06.2024
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22:32 30.06.2024
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В Анталье потушили лесной пожар
В Анталье потушили лесной пожар - РИА Новости, 30.06.2024
В Анталье потушили лесной пожар
Лесной пожар в районе Лара турецкого курорта Анталья, где находятся отели, удалось потушить, сообщил мэр города Мухиттин Бёджек. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T22:32
2024-06-30T22:32
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СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Лесной пожар в районе Лара турецкого курорта Анталья, где находятся отели, удалось потушить, сообщил мэр города Мухиттин Бёджек. "Лесной пожар в районе Лара благодаря тушению с суши и с воздуха взят под контроль, продолжаем остужать лес", - написал мэр в соцсети X. Он опубликовал съемку с дрона, видны остовы сгоревших деревьев, жилые дома и отели не пострадали. Пожар также не сказался на работе расположенного рядом международного аэропорта. По данным телеканала NTV, огонь затронул порядка 30 гектаров леса. В Анталье днем было 37 градусов жары. Градоначальник отметил, что власти начеку в связи с повышенным риском лесных пожаров в такую погоду.
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лара, анталья (провинция), турция, в мире
Лара, Анталья (провинция), Турция, В мире
В Анталье потушили лесной пожар

В районе Лара турецкого курорта Анталья потушили лесной пожар

© Sputnik | Перейти в медиабанкБорьба с пожарами в Турции
Борьба с пожарами в Турции - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Лесной пожар в районе Лара турецкого курорта Анталья, где находятся отели, удалось потушить, сообщил мэр города Мухиттин Бёджек.
«
"Лесной пожар в районе Лара благодаря тушению с суши и с воздуха взят под контроль, продолжаем остужать лес", - написал мэр в соцсети X. Он опубликовал съемку с дрона, видны остовы сгоревших деревьев, жилые дома и отели не пострадали.
Пожар также не сказался на работе расположенного рядом международного аэропорта. По данным телеканала NTV, огонь затронул порядка 30 гектаров леса.
В Анталье днем было 37 градусов жары. Градоначальник отметил, что власти начеку в связи с повышенным риском лесных пожаров в такую погоду.
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ЛараАнталья (провинция)ТурцияВ мире
 
 
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