https://ria.ru/20240630/pozhar-1956470639.html

В турецкой Анталье начался лесной пожар

В турецкой Анталье начался лесной пожар - РИА Новости, 30.06.2024

В турецкой Анталье начался лесной пожар

Лесной пожар начался в районе Лара турецкого курорта Анталья, где находятся отели, огонь тушат, в том числе с воздуха, сообщил мэр города Мухиттин Беджек. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T16:14

2024-06-30T16:14

2024-06-30T16:22

анталья (провинция)

лара

в мире

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СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Лесной пожар начался в районе Лара турецкого курорта Анталья, где находятся отели, огонь тушат, в том числе с воздуха, сообщил мэр города Мухиттин Беджек."Боремся с лесным пожаром в районе Лара на суше и с воздуха", - написал мэр в соцсети X.В Анталье сейчас порядка 37 градусов жары. Градоначальник отметил, что власти начеку в связи с повышенным риском лесных пожаров в такую погоду.

https://ria.ru/20240630/pozhar-1956419483.html

анталья (провинция)

лара

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

анталья (провинция), лара, в мире