https://ria.ru/20240630/pozhar-1956470639.html
В турецкой Анталье начался лесной пожар
В турецкой Анталье начался лесной пожар - РИА Новости, 30.06.2024
В турецкой Анталье начался лесной пожар
Лесной пожар начался в районе Лара турецкого курорта Анталья, где находятся отели, огонь тушат, в том числе с воздуха, сообщил мэр города Мухиттин Беджек. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T16:14
2024-06-30T16:14
2024-06-30T16:22
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СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Лесной пожар начался в районе Лара турецкого курорта Анталья, где находятся отели, огонь тушат, в том числе с воздуха, сообщил мэр города Мухиттин Беджек."Боремся с лесным пожаром в районе Лара на суше и с воздуха", - написал мэр в соцсети X.В Анталье сейчас порядка 37 градусов жары. Градоначальник отметил, что власти начеку в связи с повышенным риском лесных пожаров в такую погоду.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), лара, в мире
Анталья (провинция), Лара, В мире
В турецкой Анталье начался лесной пожар
В районе турецкой Антальи, где находятся отели, начался лесной пожар