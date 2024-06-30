https://ria.ru/20240630/pozhar-1956437004.html
В Братск прибыл пожарный поезд
В Братск прибыл пожарный поезд - РИА Новости, 30.06.2024
В Братск прибыл пожарный поезд
Пожарный поезд прибыл в Братск Иркутской области для тушения пожара на складе, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T13:04
2024-06-30T13:04
2024-06-30T13:17
происшествия
братск
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пожарный поезд прибыл в Братск Иркутской области для тушения пожара на складе, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Для тушения пожара в Братске прибыл пожарный поезд", - говорится в сообщении. Ранее в ведомстве сообщали о пожаре площадью шесть тысяч квадратных метров на складе в Братске.
https://ria.ru/20240223/pozhar-1929102252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, братск, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Братск, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Братск прибыл пожарный поезд
Пожарный поезд прибыл в Братск для тушения пожара на складе