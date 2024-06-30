https://ria.ru/20240630/pozhar-1956437004.html

В Братск прибыл пожарный поезд

В Братск прибыл пожарный поезд - РИА Новости, 30.06.2024

В Братск прибыл пожарный поезд

Пожарный поезд прибыл в Братск Иркутской области для тушения пожара на складе, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T13:04

2024-06-30T13:04

2024-06-30T13:17

происшествия

братск

иркутская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пожарный поезд прибыл в Братск Иркутской области для тушения пожара на складе, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Для тушения пожара в Братске прибыл пожарный поезд", - говорится в сообщении. Ранее в ведомстве сообщали о пожаре площадью шесть тысяч квадратных метров на складе в Братске.

https://ria.ru/20240223/pozhar-1929102252.html

братск

иркутская область

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, братск, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)