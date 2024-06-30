Рейтинг@Mail.ru
В Братск прибыл пожарный поезд - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 30.06.2024 (обновлено: 13:17 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/pozhar-1956437004.html
В Братск прибыл пожарный поезд
В Братск прибыл пожарный поезд - РИА Новости, 30.06.2024
В Братск прибыл пожарный поезд
Пожарный поезд прибыл в Братск Иркутской области для тушения пожара на складе, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T13:04
2024-06-30T13:17
происшествия
братск
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956438588_0:41:699:434_1920x0_80_0_0_b2baeee8c667cbb709543f5230c45c27.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пожарный поезд прибыл в Братск Иркутской области для тушения пожара на складе, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Для тушения пожара в Братске прибыл пожарный поезд", - говорится в сообщении. Ранее в ведомстве сообщали о пожаре площадью шесть тысяч квадратных метров на складе в Братске.
https://ria.ru/20240223/pozhar-1929102252.html
братск
иркутская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956438588_106:0:738:474_1920x0_80_0_0_88e5382981d5a835368186aea69f7189.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, братск, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Братск, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Братск прибыл пожарный поезд

Пожарный поезд прибыл в Братск для тушения пожара на складе

© МЧС России/TelegramПожарный поезд, прибывший в Братск для тушения пожара на складе. 30 июня 2024
Пожарный поезд, прибывший в Братск для тушения пожара на складе. 30 июня 2024
© МЧС России/Telegram
Пожарный поезд, прибывший в Братск для тушения пожара на складе. 30 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пожарный поезд прибыл в Братск Иркутской области для тушения пожара на складе, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
"Для тушения пожара в Братске прибыл пожарный поезд", - говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщали о пожаре площадью шесть тысяч квадратных метров на складе в Братске.
Место пожара на складе в Новосибирске. 23 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
МЧС: в Новосибирске тушат крупный пожар
23 февраля, 05:28
 
ПроисшествияБратскИркутская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала