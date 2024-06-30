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Пожар на складе в иркутском Братске локализовали

Пожар на складе в иркутском Братске локализовали - РИА Новости, 30.06.2024

Пожар на складе в иркутском Братске локализовали

Пожар на складе в Братске Иркутской области локализован на площади шесть тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T10:24

2024-06-30T10:24

2024-06-30T10:24

происшествия

братск

иркутская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пожар на складе в Братске Иркутской области локализован на площади шесть тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. "В 10:10 (мск) пожар в Братске локализован на площади шесть тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

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россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, братск, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)