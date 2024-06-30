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Пожар на складе в иркутском Братске локализовали
Пожар на складе в иркутском Братске локализовали - РИА Новости, 30.06.2024
Пожар на складе в иркутском Братске локализовали
Пожар на складе в Братске Иркутской области локализован на площади шесть тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:24
2024-06-30T10:24
2024-06-30T10:24
происшествия
братск
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пожар на складе в Братске Иркутской области локализован на площади шесть тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. "В 10:10 (мск) пожар в Братске локализован на площади шесть тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, братск, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Братск, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в иркутском Братске локализовали
Пожар на складе в Братске локализовали на площади шесть тысяч квадратов