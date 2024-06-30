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В экстренных службах назвали главную цель экспертизы по пожару во Фрязино - РИА Новости, 30.06.2024
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10:07 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/pozhar-1956416474.html
В экстренных службах назвали главную цель экспертизы по пожару во Фрязино
В экстренных службах назвали главную цель экспертизы по пожару во Фрязино - РИА Новости, 30.06.2024
В экстренных службах назвали главную цель экспертизы по пожару во Фрязино
Проводимое по предписанию следствия экспертное расследование после крупного пожара в административном здании во Фрязино должно ответить на главный вопрос: какие РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:07
2024-06-30T10:07
происшествия
фрязино
следственный комитет россии (ск рф)
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Проводимое по предписанию следствия экспертное расследование после крупного пожара в административном здании во Фрязино должно ответить на главный вопрос: какие именно обстоятельства способствовали гибели людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось, что назначенная после трагедии пожарно-техническая экспертиза может продлиться порядка 20 дней. В случае, если понадобятся дополнительные исследования, срок экспертизы могут продлить. "Основные задачи для экспертов: где конкретно находился очаг возгорания, точная причина пожара, общее состояние средств пожарной охраны, систем пожаротушения и оповещения о пожаре", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что самая главная задача экспертного расследования - установить, как все эти возможные недостатки повлияли на гибель людей. "К расследования привлечена мобильная испытательная пожарная лаборатория из Подольска", - добавил собеседник агентства. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязино в понедельник днем. Возгорание произошло на пятом этаже, после чего огонь быстро распространился внутри помещений. Официально известно о шестерых погибших. Следственный комитет также возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля, в рамках которого проведены обыски. По данным СК, причиной гибели людей стало, в том числе, нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. По делу об оказании небезопасных услуг задержаны заместитель гендиректора ООО "Исприн", в ведении которой находится здание, а также представитель его собственника. ООО "Исприн" зарегистрирована в Чувашии и имеет только двух сотрудников, следует из данных "Бир Аналитик". Руководителем с февраля 2024 года значится Светлана Фомина. До этого в разное время с компанией были связаны Юрий и Николай Фомины. Компания с уставным капиталом 11 тысяч рублей является действующей, ее основной вид деятельности по ОКВЭД - деятельность в области права.
https://ria.ru/20240628/pozhar-1955914755.html
https://ria.ru/20240625/fryazino-1955353718.html
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происшествия, фрязино, следственный комитет россии (ск рф), крупный пожар во фрязино
Происшествия, Фрязино, Следственный комитет России (СК РФ), Крупный пожар во Фрязино
В экстренных службах назвали главную цель экспертизы по пожару во Фрязино

Экспертиза после пожара во Фрязино должна определить причины гибели людей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар в подмосковном Фрязино
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пожар в подмосковном Фрязино. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Проводимое по предписанию следствия экспертное расследование после крупного пожара в административном здании во Фрязино должно ответить на главный вопрос: какие именно обстоятельства способствовали гибели людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что назначенная после трагедии пожарно-техническая экспертиза может продлиться порядка 20 дней. В случае, если понадобятся дополнительные исследования, срок экспертизы могут продлить.
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"Основные задачи для экспертов: где конкретно находился очаг возгорания, точная причина пожара, общее состояние средств пожарной охраны, систем пожаротушения и оповещения о пожаре", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что самая главная задача экспертного расследования - установить, как все эти возможные недостатки повлияли на гибель людей. "К расследования привлечена мобильная испытательная пожарная лаборатория из Подольска", - добавил собеседник агентства.
Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязино в понедельник днем. Возгорание произошло на пятом этаже, после чего огонь быстро распространился внутри помещений. Официально известно о шестерых погибших. Следственный комитет также возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля, в рамках которого проведены обыски.
По данным СК, причиной гибели людей стало, в том числе, нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. По делу об оказании небезопасных услуг задержаны заместитель гендиректора ООО "Исприн", в ведении которой находится здание, а также представитель его собственника.
ООО "Исприн" зарегистрирована в Чувашии и имеет только двух сотрудников, следует из данных "Бир Аналитик". Руководителем с февраля 2024 года значится Светлана Фомина. До этого в разное время с компанией были связаны Юрий и Николай Фомины. Компания с уставным капиталом 11 тысяч рублей является действующей, ее основной вид деятельности по ОКВЭД - деятельность в области права.
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ПроисшествияФрязиноСледственный комитет России (СК РФ)Крупный пожар во Фрязино
 
 
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