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Лавров поздравил нового главу МИД Белоруссии с назначением - РИА Новости, 30.06.2024
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18:25 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/pozdravlenie-1956487343.html
Лавров поздравил нового главу МИД Белоруссии с назначением
Лавров поздравил нового главу МИД Белоруссии с назначением - РИА Новости, 30.06.2024
Лавров поздравил нового главу МИД Белоруссии с назначением
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с новым министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым отношения Москвы и Минска, поздравил его с назначением на... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T18:25
2024-06-30T18:25
россия
белоруссия
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с новым министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым отношения Москвы и Минска, поздравил его с назначением на должность, сообщили в российском МИД. "В воскресенье 30 июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Республики Беларусь Максимом Рыженковым по инициативе белорусской стороны", - говорится в сообщении. Уточняется, что министры обсудили отношения России и Белоруссии, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. "Пользуясь случаем, Сергей Лавров поздравил белорусского коллегу с назначением на должность министра иностранных дел братской страны", - отметили в российском МИД.
https://ria.ru/20240624/lavrov-1955083973.html
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россия, белоруссия, москва, сергей лавров
Россия, Белоруссия, Москва, Сергей Лавров
Лавров поздравил нового главу МИД Белоруссии с назначением

Лавров поздравил нового главу МИД Белоруссии Рыженкова с назначением на пост

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с новым министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым отношения Москвы и Минска, поздравил его с назначением на должность, сообщили в российском МИД.
«
"В воскресенье 30 июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Республики Беларусь Максимом Рыженковым по инициативе белорусской стороны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что министры обсудили отношения России и Белоруссии, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
"Пользуясь случаем, Сергей Лавров поздравил белорусского коллегу с назначением на должность министра иностранных дел братской страны", - отметили в российском МИД.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Лавров прибыл в Минск
24 июня, 15:33
 
РоссияБелоруссияМоскваСергей Лавров
 
 
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