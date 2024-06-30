https://ria.ru/20240630/pozdravlenie-1956487343.html
Лавров поздравил нового главу МИД Белоруссии с назначением
Лавров поздравил нового главу МИД Белоруссии с назначением - РИА Новости, 30.06.2024
Лавров поздравил нового главу МИД Белоруссии с назначением
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с новым министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым отношения Москвы и Минска, поздравил его с назначением на... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T18:25
2024-06-30T18:25
2024-06-30T18:25
россия
белоруссия
москва
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949679172_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_592636379ecec3f4d05bee26b8e92ab8.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с новым министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым отношения Москвы и Минска, поздравил его с назначением на должность, сообщили в российском МИД. "В воскресенье 30 июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Республики Беларусь Максимом Рыженковым по инициативе белорусской стороны", - говорится в сообщении. Уточняется, что министры обсудили отношения России и Белоруссии, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. "Пользуясь случаем, Сергей Лавров поздравил белорусского коллегу с назначением на должность министра иностранных дел братской страны", - отметили в российском МИД.
https://ria.ru/20240624/lavrov-1955083973.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949679172_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_e371a96844183f7b015615acdbb65cf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, москва, сергей лавров
Россия, Белоруссия, Москва, Сергей Лавров
Лавров поздравил нового главу МИД Белоруссии с назначением
Лавров поздравил нового главу МИД Белоруссии Рыженкова с назначением на пост