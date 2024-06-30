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Лавров поздравил нового главу МИД Белоруссии с назначением

Лавров поздравил нового главу МИД Белоруссии с назначением - РИА Новости, 30.06.2024

Лавров поздравил нового главу МИД Белоруссии с назначением

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с новым министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым отношения Москвы и Минска, поздравил его с назначением на... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T18:25

2024-06-30T18:25

2024-06-30T18:25

россия

белоруссия

москва

сергей лавров

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с новым министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым отношения Москвы и Минска, поздравил его с назначением на должность, сообщили в российском МИД. "В воскресенье 30 июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Республики Беларусь Максимом Рыженковым по инициативе белорусской стороны", - говорится в сообщении. Уточняется, что министры обсудили отношения России и Белоруссии, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. "Пользуясь случаем, Сергей Лавров поздравил белорусского коллегу с назначением на должность министра иностранных дел братской страны", - отметили в российском МИД.

https://ria.ru/20240624/lavrov-1955083973.html

россия

белоруссия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, москва, сергей лавров