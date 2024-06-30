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"Неоспоримо". Немецкий депутат сделал громкое заявление о "Северном потоке" - РИА Новости, 30.06.2024
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10:51 30.06.2024 (обновлено: 13:55 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/potok-1956422042.html
"Неоспоримо". Немецкий депутат сделал громкое заявление о "Северном потоке"
"Неоспоримо". Немецкий депутат сделал громкое заявление о "Северном потоке" - РИА Новости, 30.06.2024
"Неоспоримо". Немецкий депутат сделал громкое заявление о "Северном потоке"
Признания члена партии СДПГ Томаса Крюгера о том, что спецслужбы США делали все возможное для остановки строительства "Северного потока – 2", свидетельствуют о... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:51
2024-06-30T13:55
в мире
германия
сша
дания
штеффен котре
дональд трамп
генеральная прокуратура рф
северный поток — 2
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Признания члена партии СДПГ Томаса Крюгера о том, что спецслужбы США делали все возможное для остановки строительства "Северного потока – 2", свидетельствуют о причастности Белого дома к теракту на газопроводе, заявил газете "Известия" депутат немецкого парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре."Мы видим, что неправительственные организации (НПО), которые делали вид, что занимаются окружающей средой, на самом деле вели повестку по срыву поставок российского газа", — отметил он.Котре назвал эти доказательства причастности США неоспоримыми. Он также подчеркнул, что Германии необходимо правительство, которое будет действовать во благо страны.Накануне председатель фракции СДПГ в ландтаге федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Томас Крюгер со ссылкой на показания неназванных свидетелей заявил, что агенты американских спецслужб еще во время президентства Дональда Трампа пытались помешать постройке "Северного потока — 2", проводя агентурную работу напрямую в Германии.Двадцать шестого сентября 2022 года на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240629/shreder-1956332788.html
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в мире, германия, сша, дания, штеффен котре, дональд трамп, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток
В мире, Германия, США, Дания, Штеффен Котре, Дональд Трамп, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Северный поток
"Неоспоримо". Немецкий депутат сделал громкое заявление о "Северном потоке"

Депутат Котре: доказательства причастности США к подрыву "СП-2" неоспоримы

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Признания члена партии СДПГ Томаса Крюгера о том, что спецслужбы США делали все возможное для остановки строительства "Северного потока – 2", свидетельствуют о причастности Белого дома к теракту на газопроводе, заявил газете "Известия" депутат немецкого парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
"Мы видим, что неправительственные организации (НПО), которые делали вид, что занимаются окружающей средой, на самом деле вели повестку по срыву поставок российского газа", — отметил он.
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Котре назвал эти доказательства причастности США неоспоримыми. Он также подчеркнул, что Германии необходимо правительство, которое будет действовать во благо страны.
Накануне председатель фракции СДПГ в ландтаге федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Томас Крюгер со ссылкой на показания неназванных свидетелей заявил, что агенты американских спецслужб еще во время президентства Дональда Трампа пытались помешать постройке "Северного потока — 2", проводя агентурную работу напрямую в Германии.
Двадцать шестого сентября 2022 года на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.
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В миреГерманияСШАДанияШтеффен КотреДональд ТрампГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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