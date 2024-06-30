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В Белгородском селе два человека пострадали при атаке дрона - РИА Новости, 30.06.2024
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12:43 30.06.2024 (обновлено: 13:06 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/postradavshie-1956435041.html
В Белгородском селе два человека пострадали при атаке дрона
В Белгородском селе два человека пострадали при атаке дрона - РИА Новости, 30.06.2024
В Белгородском селе два человека пострадали при атаке дрона
Двое мирных жителей ранены при атаке дрона ВСУ в селе Богун-Городок Борисовского района, они в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T12:43
2024-06-30T13:06
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 30 июн – РИА Новости. Двое мирных жителей ранены при атаке дрона ВСУ в селе Богун-Городок Борисовского района, они в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Богун-Городок Борисовского района подверглось атаке FPV-дронами ВСУ. В результате атаки дрона в частном доме ранены двое мирных жителей. Мужчина и женщина попутным транспортом доставлены в Борисовскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения бригады "скорой" доставляют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода. По информации медиков, состояние раненых оценивается как тяжелое", - написал Гладков.Губернатор добавил, что различные повреждения получили 4 частных домовладения, один из них разрушен. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы приступят к работам после согласования с министерством обороны РФ, подчеркнул глава области.
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородском селе два человека пострадали при атаке дрона

В Белгородском селе Богун-Городок два мирных жителя пострадали при атаке дрона

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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БЕЛГОРОД, 30 июн – РИА Новости. Двое мирных жителей ранены при атаке дрона ВСУ в селе Богун-Городок Борисовского района, они в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Богун-Городок Борисовского района подверглось атаке FPV-дронами ВСУ. В результате атаки дрона в частном доме ранены двое мирных жителей. Мужчина и женщина попутным транспортом доставлены в Борисовскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения бригады "скорой" доставляют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода. По информации медиков, состояние раненых оценивается как тяжелое", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что различные повреждения получили 4 частных домовладения, один из них разрушен. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы приступят к работам после согласования с министерством обороны РФ, подчеркнул глава области.
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Белгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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