https://ria.ru/20240630/postradavshie-1956435041.html
В Белгородском селе два человека пострадали при атаке дрона
В Белгородском селе два человека пострадали при атаке дрона - РИА Новости, 30.06.2024
В Белгородском селе два человека пострадали при атаке дрона
Двое мирных жителей ранены при атаке дрона ВСУ в селе Богун-Городок Борисовского района, они в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T12:43
2024-06-30T12:43
2024-06-30T13:06
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 30 июн – РИА Новости. Двое мирных жителей ранены при атаке дрона ВСУ в селе Богун-Городок Борисовского района, они в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Богун-Городок Борисовского района подверглось атаке FPV-дронами ВСУ. В результате атаки дрона в частном доме ранены двое мирных жителей. Мужчина и женщина попутным транспортом доставлены в Борисовскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения бригады "скорой" доставляют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода. По информации медиков, состояние раненых оценивается как тяжелое", - написал Гладков.Губернатор добавил, что различные повреждения получили 4 частных домовладения, один из них разрушен. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы приступят к работам после согласования с министерством обороны РФ, подчеркнул глава области.
https://ria.ru/20240630/yasinovataya-1956427415.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородском селе два человека пострадали при атаке дрона
В Белгородском селе Богун-Городок два мирных жителя пострадали при атаке дрона