https://ria.ru/20240630/pogoda-1956485762.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в июле

Синоптик рассказал о погоде в Москве в июле - РИА Новости, 30.06.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве в июле

Июль в Москве ожидается довольно тёплым, иногда жарким, дефицит осадков может составить 20-40%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T18:12

2024-06-30T18:12

2024-06-30T18:12

общество

москва

евгений тишковец

экология в россии

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Июль в Москве ожидается довольно тёплым, иногда жарким, дефицит осадков может составить 20-40%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В целом, второй месяц лета представляется довольно тёплым, иногда жарким, и относительно засушливым. С каждой последующей декадой положительное отклонение температуры от нормы станет постепенно угасать, но будет оставаться теплее положенного. Средняя месячная температура воздуха превысит норму климата на 2-3 градуса. Дефицит осадков может составить 20-40 процентов", - рассказал Тишковец. По его словам, норма июля для Москвы составляет: температура ночью плюс 12 - плюс 15, днем плюс 23 - плюс 26, количество осадков - 84 миллиметра. "Июль-2024 года не стоит даже близко сравнивать с июлем-2010 года, когда максимальный термометр показывал плюс 38,2, а весь месяц дневная температура постоянно была выше плюс 30 с 8-ю рекордами жары и всего 12 миллиметров осадков - 13% от нормы месяца", - отметил синоптик.

https://ria.ru/20240628/pogoda-1956038291.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, евгений тишковец, экология в россии