https://ria.ru/20240630/pogoda-1956485762.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в июле
Синоптик рассказал о погоде в Москве в июле - РИА Новости, 30.06.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в июле
Июль в Москве ожидается довольно тёплым, иногда жарким, дефицит осадков может составить 20-40%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T18:12
2024-06-30T18:12
2024-06-30T18:12
общество
москва
евгений тишковец
экология в россии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Июль в Москве ожидается довольно тёплым, иногда жарким, дефицит осадков может составить 20-40%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В целом, второй месяц лета представляется довольно тёплым, иногда жарким, и относительно засушливым. С каждой последующей декадой положительное отклонение температуры от нормы станет постепенно угасать, но будет оставаться теплее положенного. Средняя месячная температура воздуха превысит норму климата на 2-3 градуса. Дефицит осадков может составить 20-40 процентов", - рассказал Тишковец. По его словам, норма июля для Москвы составляет: температура ночью плюс 12 - плюс 15, днем плюс 23 - плюс 26, количество осадков - 84 миллиметра. "Июль-2024 года не стоит даже близко сравнивать с июлем-2010 года, когда максимальный термометр показывал плюс 38,2, а весь месяц дневная температура постоянно была выше плюс 30 с 8-ю рекордами жары и всего 12 миллиметров осадков - 13% от нормы месяца", - отметил синоптик.
https://ria.ru/20240628/pogoda-1956038291.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, экология в россии
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Экология в России
Синоптик рассказал о погоде в Москве в июле
Тишковец: июль в Москве ожидается теплым, с дефицитом осадков до 20-40 процентов
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Июль в Москве ожидается довольно тёплым, иногда жарким, дефицит осадков может составить 20-40%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В целом, второй месяц лета представляется довольно тёплым, иногда жарким, и относительно засушливым. С каждой последующей декадой положительное отклонение температуры от нормы станет постепенно угасать, но будет оставаться теплее положенного. Средняя месячная температура воздуха превысит норму климата на 2-3 градуса. Дефицит осадков может составить 20-40 процентов", - рассказал Тишковец.
По его словам, норма июля для Москвы составляет: температура ночью плюс 12 - плюс 15, днем плюс 23 - плюс 26, количество осадков - 84 миллиметра.
"Июль-2024 года не стоит даже близко сравнивать с июлем-2010 года, когда максимальный термометр показывал плюс 38,2, а весь месяц дневная температура постоянно была выше плюс 30 с 8-ю рекордами жары и всего 12 миллиметров осадков - 13% от нормы месяца", - отметил синоптик.