https://ria.ru/20240630/pogoda-1956410178.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы и сильного ветра
Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы и сильного ветра - РИА Новости, 30.06.2024
Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы и сильного ветра
Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за грозы и сильного ветра в воскресенье. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T09:23
2024-06-30T09:23
2024-06-30T09:23
москва
экология в россии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за грозы и сильного ветра в воскресенье. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается дождь, местами сильный, возможны гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что необходимо быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20240616/groza-1953285284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, экология в россии
Москва, Экология в России
Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы и сильного ветра
Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы и сильного ветра в воскресенье
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале
призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за грозы и сильного ветра в воскресенье.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается дождь, местами сильный, возможны гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что необходимо быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.