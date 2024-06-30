https://ria.ru/20240630/pogoda-1956410178.html

Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы и сильного ветра

Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы и сильного ветра - РИА Новости, 30.06.2024

Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы и сильного ветра

Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за грозы и сильного ветра в воскресенье. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T09:23

2024-06-30T09:23

2024-06-30T09:23

москва

экология в россии

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за грозы и сильного ветра в воскресенье. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается дождь, местами сильный, возможны гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что необходимо быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20240616/groza-1953285284.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, экология в россии