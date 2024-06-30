https://ria.ru/20240630/pogoda-1956409318.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 30.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Местами ливни во второй половине дня и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T09:19
2024-06-30T09:19
2024-06-30T09:19
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Местами ливни во второй половине дня и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный ливень, гроза. Температура воздуха в столице плюс 28 - плюс 30, по области плюс 27 - плюс 32 градуса. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба", - рассказал Тишковец. Он отметил, что грозы будут скоротечны, с интенсивностью до девяти миллиметров при температурном фоне на 6-7 градусов выше климатической нормы.
https://ria.ru/20240616/groza-1953285284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидаются ливни и до плюс 30 градусов