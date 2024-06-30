https://ria.ru/20240630/pogoda-1956409318.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 30.06.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Местами ливни во второй половине дня и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T09:19

2024-06-30T09:19

2024-06-30T09:19

москва

евгений тишковец

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952550083_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_eb52008afd6e8647554377a450e6e0e8.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Местами ливни во второй половине дня и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный ливень, гроза. Температура воздуха в столице плюс 28 - плюс 30, по области плюс 27 - плюс 32 градуса. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба", - рассказал Тишковец. Он отметил, что грозы будут скоротечны, с интенсивностью до девяти миллиметров при температурном фоне на 6-7 градусов выше климатической нормы.

https://ria.ru/20240616/groza-1953285284.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец, погода