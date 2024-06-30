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В Германии испугались шага России в случае отказа Запада от переговоров - РИА Новости, 30.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/peregovory-1956490214.html
В Германии испугались шага России в случае отказа Запада от переговоров
В Германии испугались шага России в случае отказа Запада от переговоров - РИА Новости, 30.06.2024
В Германии испугались шага России в случае отказа Запада от переговоров
Запад должен как можно скорее приступить к переговорам с Россией по Украине, иначе мир может оказаться в очень тяжелой ситуации, заявил немецкий экономист и... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T18:44
2024-06-30T18:44
в мире
россия
украина
киев
экхард кордес
владимир путин
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Запад должен как можно скорее приступить к переговорам с Россией по Украине, иначе мир может оказаться в очень тяжелой ситуации, заявил немецкий экономист и председатель Восточного комитета германской экономики Экхард Кордес в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche."Я молюсь и надеюсь, что для западной стороны придет озарение о необходимости переговоров. Но сейчас я не вижу признаков предрасположенности к этому. Мне кажется, что из-за этого мы можем оказаться в очень тяжелой ситуации", — считает Кордес.Экономист также заявил, что на сегодняшний день вероятность начала ядерной войны с Россией не нулевая, хотя и далеко не стопроцентная. По его мнению, чем раньше Запад начнет диалог с Россией, тем будет лучше для всего мира.Владимир Путин ранее заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента России, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240630/eskalatsiya-1956463056.html
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в мире, россия, украина, киев, экхард кордес, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Экхард Кордес, Владимир Путин, НАТО, Специальная военная операция на Украине
В Германии испугались шага России в случае отказа Запада от переговоров

Кордес: Запад должен как можно скорее приступить к переговорам с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Запад должен как можно скорее приступить к переговорам с Россией по Украине, иначе мир может оказаться в очень тяжелой ситуации, заявил немецкий экономист и председатель Восточного комитета германской экономики Экхард Кордес в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.
"Я молюсь и надеюсь, что для западной стороны придет озарение о необходимости переговоров. Но сейчас я не вижу признаков предрасположенности к этому. Мне кажется, что из-за этого мы можем оказаться в очень тяжелой ситуации", — считает Кордес.
Экономист также заявил, что на сегодняшний день вероятность начала ядерной войны с Россией не нулевая, хотя и далеко не стопроцентная. По его мнению, чем раньше Запад начнет диалог с Россией, тем будет лучше для всего мира.
Владимир Путин ранее заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента России, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
В Германии сделали громкое предупреждение Мелони и Трампу о войне с Россией
Вчера, 15:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевЭкхард КордесВладимир ПутинНАТО
 
 
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