В Германии испугались шага России в случае отказа Запада от переговоров
Кордес: Запад должен как можно скорее приступить к переговорам с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Запад должен как можно скорее приступить к переговорам с Россией по Украине, иначе мир может оказаться в очень тяжелой ситуации, заявил немецкий экономист и председатель Восточного комитета германской экономики Экхард Кордес в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.
"Я молюсь и надеюсь, что для западной стороны придет озарение о необходимости переговоров. Но сейчас я не вижу признаков предрасположенности к этому. Мне кажется, что из-за этого мы можем оказаться в очень тяжелой ситуации", — считает Кордес.
Экономист также заявил, что на сегодняшний день вероятность начала ядерной войны с Россией не нулевая, хотя и далеко не стопроцентная. По его мнению, чем раньше Запад начнет диалог с Россией, тем будет лучше для всего мира.
Владимир Путин ранее заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента России, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.