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Россиянам разъяснили, кому повысят пенсии с 1 июля - РИА Новости, 30.06.2024
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02:17 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/pensii-1956391637.html
Россиянам разъяснили, кому повысят пенсии с 1 июля
Россиянам разъяснили, кому повысят пенсии с 1 июля - РИА Новости, 30.06.2024
Россиянам разъяснили, кому повысят пенсии с 1 июля
Некоторых пенсионеров ожидает увеличение пенсионных выплат с 1 июля, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T02:17
2024-06-30T02:17
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
россия
пенсия
пенсионеры
пенсии
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Некоторых пенсионеров ожидает увеличение пенсионных выплат с 1 июля, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.По его словам, повышение коснется трех категорий получателей. Первая – работавшие пенсионеры, которые прекратили трудиться в июне. Повышение с учетом всех индексаций затронет их уже на следующий месяц.Вторая – пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста. "Для них в два раза будет увеличена фиксированная выплата — до 16 269,76 рублей", — поясняет юрист. Третья категория — инвалиды. Фиксированную надбавку увеличат вдвое для граждан, в июне оформивших инвалидность первой группы.Важно, что для получения выплат в новом объеме не нужно лично посещать отделение Социального фонда или писать заявление. Все перерасчеты произойдут в автоматическом режиме, подчеркнул Виноградов.
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общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), россия, пенсия, пенсионеры, пенсии
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Россия, Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
Россиянам разъяснили, кому повысят пенсии с 1 июля

Декан Виноградов: с 1 июля у переставших работать пенсионеров вырастет пенсия

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Некоторых пенсионеров ожидает увеличение пенсионных выплат с 1 июля, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
По его словам, повышение коснется трех категорий получателей. Первая – работавшие пенсионеры, которые прекратили трудиться в июне. Повышение с учетом всех индексаций затронет их уже на следующий месяц.
Вторая – пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста. "Для них в два раза будет увеличена фиксированная выплата — до 16 269,76 рублей", — поясняет юрист. Третья категория — инвалиды. Фиксированную надбавку увеличат вдвое для граждан, в июне оформивших инвалидность первой группы.
Важно, что для получения выплат в новом объеме не нужно лично посещать отделение Социального фонда или писать заявление. Все перерасчеты произойдут в автоматическом режиме, подчеркнул Виноградов.
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ОбществоВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)РоссияПенсияПенсионерыПенсии
 
 
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