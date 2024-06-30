https://ria.ru/20240630/pensii-1956391637.html

Россиянам разъяснили, кому повысят пенсии с 1 июля

Россиянам разъяснили, кому повысят пенсии с 1 июля - РИА Новости, 30.06.2024

Россиянам разъяснили, кому повысят пенсии с 1 июля

Некоторых пенсионеров ожидает увеличение пенсионных выплат с 1 июля, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T02:17

2024-06-30T02:17

2024-06-30T02:17

общество

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

россия

пенсия

пенсионеры

пенсии

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Некоторых пенсионеров ожидает увеличение пенсионных выплат с 1 июля, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.По его словам, повышение коснется трех категорий получателей. Первая – работавшие пенсионеры, которые прекратили трудиться в июне. Повышение с учетом всех индексаций затронет их уже на следующий месяц.Вторая – пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста. "Для них в два раза будет увеличена фиксированная выплата — до 16 269,76 рублей", — поясняет юрист. Третья категория — инвалиды. Фиксированную надбавку увеличат вдвое для граждан, в июне оформивших инвалидность первой группы.Важно, что для получения выплат в новом объеме не нужно лично посещать отделение Социального фонда или писать заявление. Все перерасчеты произойдут в автоматическом режиме, подчеркнул Виноградов.

https://ria.ru/20240623/pensiya-1954802004.html

россия

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Алексей Калабанов

общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), россия, пенсия, пенсионеры, пенсии