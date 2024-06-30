https://ria.ru/20240630/parizh-1956515275.html

Полиция стягивается к площади Республики в Париже в ожидании беспорядков

Полиция стягивается к площади Республики в Париже в ожидании беспорядков - РИА Новости, 30.06.2024

Полиция стягивается к площади Республики в Париже в ожидании беспорядков

Полицейские машины стягиваются к площади Республики в Париже, где ожидаются беспорядки после объявления первых итогов выборов в парламент, передает... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T22:02

2024-06-30T22:02

2024-06-30T22:02

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париж

франция

эммануэль макрон

парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Полицейские машины стягиваются к площади Республики в Париже, где ожидаются беспорядки после объявления первых итогов выборов в парламент, передает корреспондент РИА Новости с места событий. МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в I туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на 2-м месте с 29,1%, коалиция Макрона – 3-я с 21,5%. После 20.00 вечера (21.00 мск) полицейские машины начали стягиваться к площади Республики в Париже, где ожидаются протесты и беспорядки после объявления первых результатов голосования. На площади собрались сотни человек, однако обстановка пока сохраняется спокойная. Демонстранты скандируют антифашистские лозунги, выражая недовольство результатам первого тура, на котором лидируют крайне правые. На соседних улицах дежурят усиленные наряды полиции. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что магазины на крупных торговых улицах Парижа устанавливают фанерные щиты на витринах в ожидании беспорядков по итогам первого тура парламентских выборов. Как рассказали агентству рабочие, устанавливающие щиты на окнах магазина Zara, владельцы таким образом хотят защитить имущество на случай, если демонстрации закончатся жесткими столкновениями и погромами. Во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.

https://ria.ru/20240630/parizh-1956490884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, франция, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024