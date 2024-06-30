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Полиция стягивается к площади Республики в Париже в ожидании беспорядков - РИА Новости, 30.06.2024
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22:02 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/parizh-1956515275.html
Полиция стягивается к площади Республики в Париже в ожидании беспорядков
Полиция стягивается к площади Республики в Париже в ожидании беспорядков - РИА Новости, 30.06.2024
Полиция стягивается к площади Республики в Париже в ожидании беспорядков
Полицейские машины стягиваются к площади Республики в Париже, где ожидаются беспорядки после объявления первых итогов выборов в парламент, передает... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T22:02
2024-06-30T22:02
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Полицейские машины стягиваются к площади Республики в Париже, где ожидаются беспорядки после объявления первых итогов выборов в парламент, передает корреспондент РИА Новости с места событий. МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в I туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на 2-м месте с 29,1%, коалиция Макрона – 3-я с 21,5%. После 20.00 вечера (21.00 мск) полицейские машины начали стягиваться к площади Республики в Париже, где ожидаются протесты и беспорядки после объявления первых результатов голосования. На площади собрались сотни человек, однако обстановка пока сохраняется спокойная. Демонстранты скандируют антифашистские лозунги, выражая недовольство результатам первого тура, на котором лидируют крайне правые. На соседних улицах дежурят усиленные наряды полиции. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что магазины на крупных торговых улицах Парижа устанавливают фанерные щиты на витринах в ожидании беспорядков по итогам первого тура парламентских выборов. Как рассказали агентству рабочие, устанавливающие щиты на окнах магазина Zara, владельцы таким образом хотят защитить имущество на случай, если демонстрации закончатся жесткими столкновениями и погромами. Во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.
https://ria.ru/20240630/parizh-1956490884.html
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в мире, париж, франция, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024
Полиция стягивается к площади Республики в Париже в ожидании беспорядков

Полиция стягивает машины к площади Республики в Париже, где возможны беспорядки

© AP Photo / Aurelien MorissardГолосование на избирательном участке первого тура парламентских выборов в Париже
Голосование на избирательном участке первого тура парламентских выборов в Париже - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Aurelien Morissard
Голосование на избирательном участке первого тура парламентских выборов в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Полицейские машины стягиваются к площади Республики в Париже, где ожидаются беспорядки после объявления первых итогов выборов в парламент, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в I туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на 2-м месте с 29,1%, коалиция Макрона – 3-я с 21,5%.
После 20.00 вечера (21.00 мск) полицейские машины начали стягиваться к площади Республики в Париже, где ожидаются протесты и беспорядки после объявления первых результатов голосования.
На площади собрались сотни человек, однако обстановка пока сохраняется спокойная. Демонстранты скандируют антифашистские лозунги, выражая недовольство результатам первого тура, на котором лидируют крайне правые.
На соседних улицах дежурят усиленные наряды полиции.
Магазины Парижа устанавливают фанерные щиты на витринах и дверях в ожидании беспорядков - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Магазины в Париже устанавливают на витринах щиты в ожидании беспорядков
Вчера, 18:43
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что магазины на крупных торговых улицах Парижа устанавливают фанерные щиты на витринах в ожидании беспорядков по итогам первого тура парламентских выборов. Как рассказали агентству рабочие, устанавливающие щиты на окнах магазина Zara, владельцы таким образом хотят защитить имущество на случай, если демонстрации закончатся жесткими столкновениями и погромами.
Во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.
Первый тур выборов в Национальное собрание во Франции - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Французы идут на выборы с детьми
Вчера, 12:13
 
В миреПарижФранцияЭммануэль МакронПарламентские выборы во Франции — 2024
 
 
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