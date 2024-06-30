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В Волгоградской области временно закрыли пекарню после отравления салатом - РИА Новости, 30.06.2024
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21:12 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/otravlenie-1956509599.html
В Волгоградской области временно закрыли пекарню после отравления салатом
В Волгоградской области временно закрыли пекарню после отравления салатом - РИА Новости, 30.06.2024
В Волгоградской области временно закрыли пекарню после отравления салатом
Пекарню в городе Волжский Волгоградской области временно закрыли после отравления пяти человек салатом, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T21:12
2024-06-30T21:12
происшествия
волжский
волгоградская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
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ВОЛГОГРАД, 30 июн - РИА Новости. Пекарню в городе Волжский Волгоградской области временно закрыли после отравления пяти человек салатом, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по статье "производство и сбыть продукции, не отвечающие требованиям безопасности" после отравления нескольких человек, в том числе ребенка, купленном салатом в пекарне Волжского. По данным Роспотребнадзора, пострадавших пять человек, ведомство начало проверку. Отмечается, что взяты пробы воды и пищевой продукции в пекарне на улице Харламова. "В связи с выявленными нарушениями введен временный запрет деятельности пекарни, материалы направлены в суд", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20240629/otravlenie-1956346688.html
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происшествия, волжский, волгоградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Здоровье - Общество
В Волгоградской области временно закрыли пекарню после отравления салатом

В Волжском временно закрыли пекарню после отравления пяти человек салатом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 30 июн - РИА Новости. Пекарню в городе Волжский Волгоградской области временно закрыли после отравления пяти человек салатом, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по статье "производство и сбыть продукции, не отвечающие требованиям безопасности" после отравления нескольких человек, в том числе ребенка, купленном салатом в пекарне Волжского.
По данным Роспотребнадзора, пострадавших пять человек, ведомство начало проверку. Отмечается, что взяты пробы воды и пищевой продукции в пекарне на улице Харламова.
«
"В связи с выявленными нарушениями введен временный запрет деятельности пекарни, материалы направлены в суд", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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ПроисшествияВолжскийВолгоградская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Здоровье - Общество
 
 
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