https://ria.ru/20240630/otravlenie-1956509599.html

В Волгоградской области временно закрыли пекарню после отравления салатом

В Волгоградской области временно закрыли пекарню после отравления салатом - РИА Новости, 30.06.2024

В Волгоградской области временно закрыли пекарню после отравления салатом

Пекарню в городе Волжский Волгоградской области временно закрыли после отравления пяти человек салатом, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T21:12

2024-06-30T21:12

2024-06-30T21:12

происшествия

волжский

волгоградская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 30 июн - РИА Новости. Пекарню в городе Волжский Волгоградской области временно закрыли после отравления пяти человек салатом, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по статье "производство и сбыть продукции, не отвечающие требованиям безопасности" после отравления нескольких человек, в том числе ребенка, купленном салатом в пекарне Волжского. По данным Роспотребнадзора, пострадавших пять человек, ведомство начало проверку. Отмечается, что взяты пробы воды и пищевой продукции в пекарне на улице Харламова. "В связи с выявленными нарушениями введен временный запрет деятельности пекарни, материалы направлены в суд", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20240629/otravlenie-1956346688.html

волжский

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происшествия, волжский, волгоградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество