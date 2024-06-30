https://ria.ru/20240630/otravlenie-1956509599.html
В Волгоградской области временно закрыли пекарню после отравления салатом
В Волгоградской области временно закрыли пекарню после отравления салатом - РИА Новости, 30.06.2024
В Волгоградской области временно закрыли пекарню после отравления салатом
Пекарню в городе Волжский Волгоградской области временно закрыли после отравления пяти человек салатом, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T21:12
2024-06-30T21:12
2024-06-30T21:12
происшествия
волжский
волгоградская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953796144_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_53bfccb59b90a940b812814ef64ba20d.jpg
ВОЛГОГРАД, 30 июн - РИА Новости. Пекарню в городе Волжский Волгоградской области временно закрыли после отравления пяти человек салатом, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по статье "производство и сбыть продукции, не отвечающие требованиям безопасности" после отравления нескольких человек, в том числе ребенка, купленном салатом в пекарне Волжского. По данным Роспотребнадзора, пострадавших пять человек, ведомство начало проверку. Отмечается, что взяты пробы воды и пищевой продукции в пекарне на улице Харламова. "В связи с выявленными нарушениями введен временный запрет деятельности пекарни, материалы направлены в суд", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20240629/otravlenie-1956346688.html
волжский
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953796144_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_1c2093ba4e6c6ad2eaac66f0f2d6c0b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волжский, волгоградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Здоровье - Общество
В Волгоградской области временно закрыли пекарню после отравления салатом
В Волжском временно закрыли пекарню после отравления пяти человек салатом