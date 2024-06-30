https://ria.ru/20240630/otravlenie-1956436582.html

В Волгоградской области завели дело после отравления салатом

В Волгоградской области завели дело после отравления салатом - РИА Новости, 30.06.2024

В Волгоградской области завели дело после отравления салатом

Следователи возбудили уголовное дело после отравления нескольких человек, в том числе ребёнка, салатом, купленном в пекарне в Волжском Волгоградской области,... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T12:58

2024-06-30T12:58

2024-06-30T12:58

происшествия

волжский

россия

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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ВОЛГОГРАД, 30 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после отравления нескольких человек, в том числе ребёнка, салатом, купленном в пекарне в Волжском Волгоградской области, сообщает в воскресенье следственное управление Следственного комитета РФ по региону. Ранее в местных СМИ сообщалось, что несколько жителей Волжского, в том числе и маленький ребёнок, отравились салатом, который был куплен в местной пекарне, пострадавших госпитализировали. По данным СК, следователи начали проверку. "По результатам которой в настоящее время возбуждено уголовное дело по признаками преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (производство и сбыть продукции, не отвечающие требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240620/otravlenie-1954150638.html

https://ria.ru/20240619/otravlenie-1954055245.html

волжский

россия

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, волжский, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки