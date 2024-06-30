https://ria.ru/20240630/otravlenie-1956436582.html
В Волгоградской области завели дело после отравления салатом
В Волгоградской области завели дело после отравления салатом - РИА Новости, 30.06.2024
В Волгоградской области завели дело после отравления салатом
Следователи возбудили уголовное дело после отравления нескольких человек, в том числе ребёнка, салатом, купленном в пекарне в Волжском Волгоградской области,... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T12:58
2024-06-30T12:58
2024-06-30T12:58
происшествия
волжский
россия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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ВОЛГОГРАД, 30 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после отравления нескольких человек, в том числе ребёнка, салатом, купленном в пекарне в Волжском Волгоградской области, сообщает в воскресенье следственное управление Следственного комитета РФ по региону. Ранее в местных СМИ сообщалось, что несколько жителей Волжского, в том числе и маленький ребёнок, отравились салатом, который был куплен в местной пекарне, пострадавших госпитализировали. По данным СК, следователи начали проверку. "По результатам которой в настоящее время возбуждено уголовное дело по признаками преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (производство и сбыть продукции, не отвечающие требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240620/otravlenie-1954150638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волжский, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Происшествия, Волжский, Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
В Волгоградской области завели дело после отравления салатом
СК возбудил дело после отравления салатом нескольких человек в Волжском