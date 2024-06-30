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Германия одобрила экспорт оружия на рекордную сумму - РИА Новости, 30.06.2024
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12:53 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/oruzhie-1956435952.html
Германия одобрила экспорт оружия на рекордную сумму
Германия одобрила экспорт оружия на рекордную сумму - РИА Новости, 30.06.2024
Германия одобрила экспорт оружия на рекордную сумму
Германия с 1 января по 18 июня текущего года одобрила экспорт вооружений на рекордные 7,48 миллиарда евро, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T12:53
2024-06-30T12:53
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Германия с 1 января по 18 июня текущего года одобрила экспорт вооружений на рекордные 7,48 миллиарда евро, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на ответ министерства экономики на соответствующий запрос депутата бундестага Севим Дагледен из партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ)."В период с 1 января по 18 июня правительство Германии одобрило общий объем экспорта оружия на сумму не менее 7,48 миллиарда евро (8,01 миллиарда долларов США), что на 30% больше, чем в первой половине прошлого года", - пишет DPA. Значительная часть от этого экспорта - объемом в 4,88 миллиарда евро, что составляет примерно 65% от общей суммы - предназначена Украине. Второе место среди покупателей немецкого оружия занял Сингапур (1,21 миллиарда евро), третье - Индия (153,75 миллиона евро). Четвертое место заняла Саудовская Аравия (132,48 миллиона евро): это стало возможным в связи с тем, что Германия сняла большую часть ограничений на продажу оружия королевству, введённых после убийства журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году. Пятерку заказчиков замыкает Катар (100 миллионов евро). "Безответственно массово наращивать экспорт вооружений в зоны боевых действий и кризисов, причем не только на Украину, но и в такие страны, как Саудовская Аравия", - приводит DPA слова Дагделен. В 2023 году Германия одобрила экспорт оружия на сумму в 12,2 миллиарда евро, установив тем самым новый рекорд.
https://ria.ru/20240112/opros-1921026054.html
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Германия, Украина, США, Джамаль Хашукджи, В мире
Германия одобрила экспорт оружия на рекордную сумму

DPA: Германия одобрила экспорт оружия на рекордные 7,48 миллиарда евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Германия с 1 января по 18 июня текущего года одобрила экспорт вооружений на рекордные 7,48 миллиарда евро, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на ответ министерства экономики на соответствующий запрос депутата бундестага Севим Дагледен из партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ).
"В период с 1 января по 18 июня правительство Германии одобрило общий объем экспорта оружия на сумму не менее 7,48 миллиарда евро (8,01 миллиарда долларов США), что на 30% больше, чем в первой половине прошлого года", - пишет DPA.
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Значительная часть от этого экспорта - объемом в 4,88 миллиарда евро, что составляет примерно 65% от общей суммы - предназначена Украине.
Второе место среди покупателей немецкого оружия занял Сингапур (1,21 миллиарда евро), третье - Индия (153,75 миллиона евро). Четвертое место заняла Саудовская Аравия (132,48 миллиона евро): это стало возможным в связи с тем, что Германия сняла большую часть ограничений на продажу оружия королевству, введённых после убийства журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году. Пятерку заказчиков замыкает Катар (100 миллионов евро).
"Безответственно массово наращивать экспорт вооружений в зоны боевых действий и кризисов, причем не только на Украину, но и в такие страны, как Саудовская Аравия", - приводит DPA слова Дагделен.
В 2023 году Германия одобрила экспорт оружия на сумму в 12,2 миллиарда евро, установив тем самым новый рекорд.
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