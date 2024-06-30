https://ria.ru/20240630/opasnost-1956516888.html

В Херсонской области отменили авиационную опасность

В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 30.06.2024

В Херсонской области отменили авиационную опасность

Отбой авиационной опасности объявлен в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T22:14

2024-06-30T22:14

2024-06-30T22:16

херсонская область

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1878974179_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_9c24642e75c94550f38e3b7cc5248541.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Отбой авиационной опасности объявлен в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Отбой авиационной опасности Херсонская область", - написал он.Авиационная опасность в Херсонской области была объявлена в 20.21 по мск и продлилась около двух часов.

https://ria.ru/20240630/punkt-1956486067.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо