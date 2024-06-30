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В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 30.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 30.06.2024 (обновлено: 22:16 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/opasnost-1956516888.html
В Херсонской области отменили авиационную опасность
В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 30.06.2024
В Херсонской области отменили авиационную опасность
Отбой авиационной опасности объявлен в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T22:14
2024-06-30T22:16
херсонская область
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Отбой авиационной опасности объявлен в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Отбой авиационной опасности Херсонская область", - написал он.Авиационная опасность в Херсонской области была объявлена в 20.21 по мск и продлилась около двух часов.
https://ria.ru/20240630/punkt-1956486067.html
херсонская область
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херсонская область , владимир сальдо
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо
В Херсонской области отменили авиационную опасность

Сальдо: в Херсонской области отменили авиационную опасность

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк Херсонская область
 Херсонская область - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Херсонская область. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Отбой авиационной опасности объявлен в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«
"Отбой авиационной опасности Херсонская область", - написал он.
Авиационная опасность в Херсонской области была объявлена в 20.21 по мск и продлилась около двух часов.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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