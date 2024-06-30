https://ria.ru/20240630/opasnost-1956513826.html
В Севастополе отменили ракетную опасность
В Севастополе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 30.06.2024
В Севастополе отменили ракетную опасность
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась более часа. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T21:42
2024-06-30T21:42
2024-06-30T21:45
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась более часа.Воздушная тревога в городе была объявлена в воскресенье в 20.14 мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956341629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Украина, Вооруженные силы Украины
В Севастополе отменили ракетную опасность
Развожаев: в Севастополе отменили ракетную опасность, она длилась более часа