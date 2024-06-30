https://ria.ru/20240630/opasnost-1956513826.html

В Севастополе отменили ракетную опасность

В Севастополе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 30.06.2024

В Севастополе отменили ракетную опасность

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась более часа. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T21:42

2024-06-30T21:42

2024-06-30T21:45

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась более часа.Воздушная тревога в городе была объявлена в воскресенье в 20.14 мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956341629.html

севастополь

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, михаил развожаев, украина, вооруженные силы украины