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В Севастополе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 30.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:42 30.06.2024 (обновлено: 21:45 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/opasnost-1956513826.html
В Севастополе отменили ракетную опасность
В Севастополе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 30.06.2024
В Севастополе отменили ракетную опасность
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась более часа. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T21:42
2024-06-30T21:45
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась более часа.Воздушная тревога в городе была объявлена в воскресенье в 20.14 мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956341629.html
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севастополь, михаил развожаев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Украина, Вооруженные силы Украины
В Севастополе отменили ракетную опасность

Развожаев: в Севастополе отменили ракетную опасность, она длилась более часа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВ Севастополе
В Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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В Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась более часа.
Воздушная тревога в городе была объявлена в воскресенье в 20.14 мск.
"Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Сотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Губернатор Севастополя рассказал об украинских информационных атаках
29 июня, 16:48
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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