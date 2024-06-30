https://ria.ru/20240630/opasnost-1956505426.html

В Херсонской области объявили авиационную опасность

В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 30.06.2024

В Херсонской области объявили авиационную опасность

Предупреждение об авиационной опасности объявлено в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T20:31

2024-06-30T20:31

2024-06-30T20:31

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Предупреждение об авиационной опасности объявлено в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

херсонская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины