https://ria.ru/20240630/opasnost-1956407528.html
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 30.06.2024
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
Режим опасности атаки беспилотников отменили в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T08:50
2024-06-30T08:50
2024-06-30T08:50
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Режим опасности атаки беспилотников отменили в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал Гусев.
https://ria.ru/20240629/donetsk-1956347016.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
Гусев сообщил об снятии режима опасности атаки дронов в Воронежской области