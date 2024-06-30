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ВСУ атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 30.06.2024
ВСУ атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области
Еще три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области были атакованы ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T22:22
2024-06-30T22:22
2024-06-30T22:22
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
муром
архангельское
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Еще три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области были атакованы ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Еще три населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет. В селе Муром в результате обстрела повреждено одно частное домовладение: повреждена кровля, выбиты окна, посечены фасад, хозпостройка и забор. Также повреждена линия электроснабжения. В селе Архангельское в результате обстрела различные повреждения зафиксированы в шести частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и двери. Есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения, в селе часть абонентов временно остается без света. В поселке Первомайский в результате атаки дрона повреждена кровля хозпостройки", - написал он. Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется. Утром в воскресенье российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника (около 7.30 мск и около 10.30 мск) в небе над Белгородской областью, об этом сообщала пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, губернатор региона Вячеслав Гладков неоднократно сообщал об атаках ВСУ на населенные пункты Белгородской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, муром, архангельское, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Муром, Архангельское, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали еще три населенных пункта Шебекинского городского округа