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ВСУ атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 30.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/obstrely-1956517989.html
ВСУ атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 30.06.2024
ВСУ атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области
Еще три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области были атакованы ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T22:22
2024-06-30T22:22
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
муром
архангельское
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Еще три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области были атакованы ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Еще три населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет. В селе Муром в результате обстрела повреждено одно частное домовладение: повреждена кровля, выбиты окна, посечены фасад, хозпостройка и забор. Также повреждена линия электроснабжения. В селе Архангельское в результате обстрела различные повреждения зафиксированы в шести частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и двери. Есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения, в селе часть абонентов временно остается без света. В поселке Первомайский в результате атаки дрона повреждена кровля хозпостройки", - написал он. Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется. Утром в воскресенье российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника (около 7.30 мск и около 10.30 мск) в небе над Белгородской областью, об этом сообщала пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, губернатор региона Вячеслав Гладков неоднократно сообщал об атаках ВСУ на населенные пункты Белгородской области.
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происшествия, белгородская область, муром, архангельское, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Муром, Архангельское, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали еще три населенных пункта Шебекинского городского округа

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Еще три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области были атакованы ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"Еще три населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет. В селе Муром в результате обстрела повреждено одно частное домовладение: повреждена кровля, выбиты окна, посечены фасад, хозпостройка и забор. Также повреждена линия электроснабжения. В селе Архангельское в результате обстрела различные повреждения зафиксированы в шести частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и двери. Есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения, в селе часть абонентов временно остается без света. В поселке Первомайский в результате атаки дрона повреждена кровля хозпостройки", - написал он.
Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется.
Утром в воскресенье российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника (около 7.30 мск и около 10.30 мск) в небе над Белгородской областью, об этом сообщала пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, губернатор региона Вячеслав Гладков неоднократно сообщал об атаках ВСУ на населенные пункты Белгородской области.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьМуромАрхангельскоеВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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