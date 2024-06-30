https://ria.ru/20240630/obstrel-1956428245.html
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Ясиноватой
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Ясиноватой - РИА Новости, 30.06.2024
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Ясиноватой
Украинские войска в 08.50 выпустили одну ракету из РСЗО по Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T11:42
2024-06-30T11:42
2024-06-30T13:27
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956439905_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c150f299367578ddb6de3b485b040bae.jpg
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска в 08.50 выпустили одну ракету из РСЗО по Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.50 - населенный пункт Ясиноватая: выпущена одна ракета из РСЗО", - сообщает представительство. Как отмечается, в 10.30 украинские войска также выпустили два снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240509/dnr-1944896433.html
https://ria.ru/20240331/postradavshie-1936985960.html
ясиноватая
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956439905_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4bc037b96a7e1fcd8395d0b0ad0cd0d0.jpg
Последствия удара ВСУ по Ясиноватой
Два ребенка пострадали при обстреле Ясиноватой из РСЗО HIMARS со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин
2024-06-30T11:42
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Ясиноватой
ВСУ выпустили ракету из РСЗО по Ясиноватой, а спустя три часа обстреляли Донецк