https://ria.ru/20240630/obstrel-1956428245.html

Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Ясиноватой

Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Ясиноватой - РИА Новости, 30.06.2024

Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Ясиноватой

Украинские войска в 08.50 выпустили одну ракету из РСЗО по Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T11:42

2024-06-30T11:42

2024-06-30T13:27

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецк

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сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска в 08.50 выпустили одну ракету из РСЗО по Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.50 - населенный пункт Ясиноватая: выпущена одна ракета из РСЗО", - сообщает представительство. Как отмечается, в 10.30 украинские войска также выпустили два снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240509/dnr-1944896433.html

https://ria.ru/20240331/postradavshie-1936985960.html

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

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Последствия удара ВСУ по Ясиноватой Два ребенка пострадали при обстреле Ясиноватой из РСЗО HIMARS со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин 2024-06-30T11:42 true PT0M38S

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Дарья Буймова

ясиноватая, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия