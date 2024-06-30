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Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Ясиноватой - РИА Новости, 30.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 30.06.2024 (обновлено: 13:27 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/obstrel-1956428245.html
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Ясиноватой
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Ясиноватой - РИА Новости, 30.06.2024
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Ясиноватой
Украинские войска в 08.50 выпустили одну ракету из РСЗО по Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T11:42
2024-06-30T13:27
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска в 08.50 выпустили одну ракету из РСЗО по Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.50 - населенный пункт Ясиноватая: выпущена одна ракета из РСЗО", - сообщает представительство. Как отмечается, в 10.30 украинские войска также выпустили два снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240509/dnr-1944896433.html
https://ria.ru/20240331/postradavshie-1936985960.html
ясиноватая
донецк
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Последствия удара ВСУ по Ясиноватой
Два ребенка пострадали при обстреле Ясиноватой из РСЗО HIMARS со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин
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ясиноватая, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Ясиноватой

ВСУ выпустили ракету из РСЗО по Ясиноватой, а спустя три часа обстреляли Донецк

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска в 08.50 выпустили одну ракету из РСЗО по Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.50 - населенный пункт Ясиноватая: выпущена одна ракета из РСЗО", - сообщает представительство.
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Как отмечается, в 10.30 украинские войска также выпустили два снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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