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ВСУ за сутки нанесли 41 артудар по территории Херсонской области - РИА Новости, 30.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/obstrel-1956416145.html
ВСУ за сутки нанесли 41 артудар по территории Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 41 артудар по территории Херсонской области - РИА Новости, 30.06.2024
ВСУ за сутки нанесли 41 артудар по территории Херсонской области
За сутки украинская армия нанесла 41 артиллерийский удар по 8 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:04
2024-06-30T10:04
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 30 июн - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 41 артиллерийский удар по 8 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжил террористические обстрелы гражданской инфраструктуры левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 18 ударов войска киевского режима нанесли ночью. Под огонь боевиков попали 8 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Обрывка, Райское, Голая Пристань, Новая Каховка, Малая Лепетиха, Каховка, Алешки, Солонцы.
https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
ВСУ за сутки нанесли 41 артудар по территории Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 41 артудар по восьми населенным пунктам левобережья Днепра

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 30 июн - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 41 артиллерийский удар по 8 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжил террористические обстрелы гражданской инфраструктуры левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 18 ударов войска киевского режима нанесли ночью. Под огонь боевиков попали 8 населенных пунктов", - сообщил источник.
Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Обрывка, Райское, Голая Пристань, Новая Каховка, Малая Лепетиха, Каховка, Алешки, Солонцы.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 60 ударов по Херсонской области
24 января, 10:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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