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ВСУ за сутки нанесли 41 артудар по территории Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 41 артудар по территории Херсонской области - РИА Новости, 30.06.2024
ВСУ за сутки нанесли 41 артудар по территории Херсонской области
За сутки украинская армия нанесла 41 артиллерийский удар по 8 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:04
2024-06-30T10:04
2024-06-30T10:04
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 30 июн - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 41 артиллерийский удар по 8 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжил террористические обстрелы гражданской инфраструктуры левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 18 ударов войска киевского режима нанесли ночью. Под огонь боевиков попали 8 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Обрывка, Райское, Голая Пристань, Новая Каховка, Малая Лепетиха, Каховка, Алешки, Солонцы.
https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html
днепр (город)
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
ВСУ за сутки нанесли 41 артудар по территории Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 41 артудар по восьми населенным пунктам левобережья Днепра