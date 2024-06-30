https://ria.ru/20240630/obstrel-1956416145.html

ВСУ за сутки нанесли 41 артудар по территории Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 41 артудар по территории Херсонской области - РИА Новости, 30.06.2024

ВСУ за сутки нанесли 41 артудар по территории Херсонской области

За сутки украинская армия нанесла 41 артиллерийский удар по 8 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T10:04

2024-06-30T10:04

2024-06-30T10:04

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 30 июн - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 41 артиллерийский удар по 8 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжил террористические обстрелы гражданской инфраструктуры левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 18 ударов войска киевского режима нанесли ночью. Под огонь боевиков попали 8 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Обрывка, Райское, Голая Пристань, Новая Каховка, Малая Лепетиха, Каховка, Алешки, Солонцы.

https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , новая каховка, происшествия