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Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:12 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/obstrel-1956390567.html
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.06.2024
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 125 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T00:12
2024-06-30T00:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 125 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Тридцать один обстрел - на донецком направлении. Семнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 125 боеприпасов. По данным представительства, погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения. В предыдущие сутки было зафиксировано 36 обстрелов.
https://ria.ru/20231216/obstrel-1916190399.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 48 раз обстреляли ДНР, выпустив 125 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК фиксирует последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка
Сотрудник СЦКК фиксирует последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК фиксирует последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 125 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Сорок восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Тридцать один обстрел - на донецком направлении. Семнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что всего было выпущено 125 боеприпасов.
По данным представительства, погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения.
В предыдущие сутки было зафиксировано 36 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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