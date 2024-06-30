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Невролог назвал продукты, улучшающие работу мозга - РИА Новости, 30.06.2024
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03:27 30.06.2024 (обновлено: 05:45 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/nevrolog-1956396321.html
Невролог назвал продукты, улучшающие работу мозга
Невролог назвал продукты, улучшающие работу мозга - РИА Новости, 30.06.2024
Невролог назвал продукты, улучшающие работу мозга
Человек может улучшить работу головного мозга, добавив в рацион омега-3, витамины группы В, жирные кислоты и фолиевую кислоту — стоит есть больше морепродуктов, РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T03:27
2024-06-30T05:45
общество
александр евдокимов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Человек может улучшить работу головного мозга, добавив в рацион омега-3, витамины группы В, жирные кислоты и фолиевую кислоту — стоит есть больше морепродуктов, ягод, 300-400 граммов зелени и до 100 граммов орехов в день, рассказал РИА Новости остеопат-невролог Александр Евдокимов. "Вообще мозг — это самый высокопотребляющий орган нашего организма по энергии, поэтому пища, которая обеспечивает его энергией, микроэлементами, витаминами и так далее, безусловно, будет играть большую роль в его работе… Улучшить работу мозга может все, что стимулирует хорошую работу кровеносной системы. Это у нас омега-3, должно быть достаточное количество жирных кислот, группы витаминов В, фолиевой кислоты", — сказал Евдокимов.По его словам, много полезных веществ содержится в морепродуктах, зелени и орехах. Рекомендовано в пищу добавлять побольше зелени — до 300-400 граммов в день считается хорошей профилактикой повышенного холестерина и закупорки сосудов, зелень улучшает работу головного мозга. Орехи содержат кроме жирных кислот полезные микроэлементы, можно съедать до 100 граммов в день."И конечно же ягоды, которые содержат много антиоксидантов. Антиоксиданты как раз отвечают за то, чтобы недоокисленные продукты не повреждали клетки, в том числе клетки нервной системы. Фолиевая кислота еще в мясе содержится. В целом оно считается полезным для здоровья, в том числе головного мозга", — уточнил врач.Евдокимов подчеркнул, что трансжиры, фастфуд, майонез, маргарины и другие подобные продукты ухудшают состояние сосудов и головного мозга, поскольку он напрямую зависит от состояния кровотока. Трансжиры могут вызывать атеросклеротические изменения, сужение сосудов и вызывать утомляемость, проблемы с мышлением, памятью, способностью быстро принимать решения.Кроме того, по данным эксперта, большое количество сахара, сдобы и мучного приводит к раздражительности и агрессии, ухудшению эмоциональной устойчивости. Излишнее потребление сахара также приводит к эндокринологическим изменениям и значительному ухудшению работы головного мозга, состояния психического здоровья.
https://ria.ru/20231227/mozg-1918248225.html
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общество, александр евдокимов
Общество, Александр Евдокимов
Невролог назвал продукты, улучшающие работу мозга

Невролог Евдокимов: улучшить работу мозга помогут омега-3 и витамины группы В

© iStock.com / ShidlovskiМодель мозга в руках у врача
Модель мозга в руках у врача - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© iStock.com / Shidlovski
Модель мозга в руках у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Человек может улучшить работу головного мозга, добавив в рацион омега-3, витамины группы В, жирные кислоты и фолиевую кислоту — стоит есть больше морепродуктов, ягод, 300-400 граммов зелени и до 100 граммов орехов в день, рассказал РИА Новости остеопат-невролог Александр Евдокимов.
"Вообще мозг — это самый высокопотребляющий орган нашего организма по энергии, поэтому пища, которая обеспечивает его энергией, микроэлементами, витаминами и так далее, безусловно, будет играть большую роль в его работе… Улучшить работу мозга может все, что стимулирует хорошую работу кровеносной системы. Это у нас омега-3, должно быть достаточное количество жирных кислот, группы витаминов В, фолиевой кислоты", — сказал Евдокимов.
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По его словам, много полезных веществ содержится в морепродуктах, зелени и орехах. Рекомендовано в пищу добавлять побольше зелени — до 300-400 граммов в день считается хорошей профилактикой повышенного холестерина и закупорки сосудов, зелень улучшает работу головного мозга. Орехи содержат кроме жирных кислот полезные микроэлементы, можно съедать до 100 граммов в день.
"И конечно же ягоды, которые содержат много антиоксидантов. Антиоксиданты как раз отвечают за то, чтобы недоокисленные продукты не повреждали клетки, в том числе клетки нервной системы. Фолиевая кислота еще в мясе содержится. В целом оно считается полезным для здоровья, в том числе головного мозга", — уточнил врач.
Евдокимов подчеркнул, что трансжиры, фастфуд, майонез, маргарины и другие подобные продукты ухудшают состояние сосудов и головного мозга, поскольку он напрямую зависит от состояния кровотока. Трансжиры могут вызывать атеросклеротические изменения, сужение сосудов и вызывать утомляемость, проблемы с мышлением, памятью, способностью быстро принимать решения.
Кроме того, по данным эксперта, большое количество сахара, сдобы и мучного приводит к раздражительности и агрессии, ухудшению эмоциональной устойчивости. Излишнее потребление сахара также приводит к эндокринологическим изменениям и значительному ухудшению работы головного мозга, состояния психического здоровья.
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ОбществоАлександр Евдокимов
 
 
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