https://ria.ru/20240630/napadenie-1956521302.html
В Германии мужчина напал с ножом на полицейских
В Германии мужчина напал с ножом на полицейских - РИА Новости, 30.06.2024
В Германии мужчина напал с ножом на полицейских
Мужчина иранского происхождения напал с ножом на полицейских в немецком городе Лауф-ан-дер-Пегниц в Баварии, при этом полиция убила нападавшего ответным огнём,... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T23:04
2024-06-30T23:04
2024-06-30T23:04
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бавария
германия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мужчина иранского происхождения напал с ножом на полицейских в немецком городе Лауф-ан-дер-Пегниц в Баварии, при этом полиция убила нападавшего ответным огнём, сообщило издание Bild. Сообщается, что инцидент произошёл рядом с вокзалом. Сообщается, что после того, как полицейские вышли из машины, мужчина начал их оскорблять и провоцировать, в ответ на что те применили перцовый баллончик. "Когда нападавший - по информации Bild, урождённый иранец с отсроченной депортацией - попытался затем нанести ножевое ранение двум офицерам, женщина-полицейский сначала произвела предупредительный выстрел, а затем выстрелила ему в живот. По информации Bild, нападавший с ножом скончался от полученных ранений", - пишет издание. После инцидента вокзал был перекрыт. Мотивы нападавшего пока неясны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, бавария, германия
В мире, Бавария, Германия
В Германии мужчина напал с ножом на полицейских
Bild: в Баварии мужчина напал с ножом на полицейских и был убит ответным огнем
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мужчина иранского происхождения напал с ножом на полицейских в немецком городе Лауф-ан-дер-Пегниц в Баварии, при этом полиция убила нападавшего ответным огнём, сообщило издание Bild.
Сообщается, что инцидент произошёл рядом с вокзалом. Сообщается, что после того, как полицейские вышли из машины, мужчина начал их оскорблять и провоцировать, в ответ на что те применили перцовый баллончик.
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"Когда нападавший - по информации Bild, урождённый иранец с отсроченной депортацией - попытался затем нанести ножевое ранение двум офицерам, женщина-полицейский сначала произвела предупредительный выстрел, а затем выстрелила ему в живот. По информации Bild, нападавший с ножом скончался от полученных ранений", - пишет издание.
После инцидента вокзал был перекрыт. Мотивы нападавшего пока неясны.