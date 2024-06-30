https://ria.ru/20240630/napadenie-1956521302.html

В Германии мужчина напал с ножом на полицейских

В Германии мужчина напал с ножом на полицейских - РИА Новости, 30.06.2024

В Германии мужчина напал с ножом на полицейских

Мужчина иранского происхождения напал с ножом на полицейских в немецком городе Лауф-ан-дер-Пегниц в Баварии, при этом полиция убила нападавшего ответным огнём,... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T23:04

2024-06-30T23:04

2024-06-30T23:04

в мире

бавария

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149805/36/1498053627_0:326:3062:2048_1920x0_80_0_0_bf8e304a30a5d731a1f2d0bb32f86215.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мужчина иранского происхождения напал с ножом на полицейских в немецком городе Лауф-ан-дер-Пегниц в Баварии, при этом полиция убила нападавшего ответным огнём, сообщило издание Bild. Сообщается, что инцидент произошёл рядом с вокзалом. Сообщается, что после того, как полицейские вышли из машины, мужчина начал их оскорблять и провоцировать, в ответ на что те применили перцовый баллончик. "Когда нападавший - по информации Bild, урождённый иранец с отсроченной депортацией - попытался затем нанести ножевое ранение двум офицерам, женщина-полицейский сначала произвела предупредительный выстрел, а затем выстрелила ему в живот. По информации Bild, нападавший с ножом скончался от полученных ранений", - пишет издание. После инцидента вокзал был перекрыт. Мотивы нападавшего пока неясны.

https://ria.ru/20240428/zaderzhanie-1942937419.html

бавария

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бавария, германия