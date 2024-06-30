https://ria.ru/20240630/napadenie-1956453392.html

В Германии протестующие напали на политика из АдГ

В Германии протестующие напали на политика из АдГ - РИА Новости, 30.06.2024

В Германии протестующие напали на политика из АдГ

В ходе первого дня партийного съезда правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) протестующие против партии демонстранты напали на политика Штефана Хрди,... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T14:36

2024-06-30T14:36

2024-06-30T14:36

в мире

тино крупалла

эссен

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В ходе первого дня партийного съезда правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) протестующие против партии демонстранты напали на политика Штефана Хрди, который укусил одного из нападавших в ногу, пытаясь защититься, сообщило издание Bild. На видео, опубликованное изданием, видно как Хрди выходит из машины, после чего группа протестующих перегораживает ему дорогу. Политик попытался их обойти, но его повалили на землю, после чего произошла небольшая потасовка. Когда их разняли, у одного из нападавших был виден укус в районе икроножной мышцы. "Кто-то ударил меня ногой сзади по икре, я упал, а затем на меня навалились три или четыре человека. Мужчина, чью ногу я тогда укусил в целях самообороны, ранее ударил меня ногой по лицу. Потом приехала полиция и освободила меня", - сказал Хрди Bild. В субботу начался двухдневный съезд АдГ в Эссене, в тот же день Алиса Вайдель и Тино Крупалла были переизбраны сопредседателями партии. Местные власти ожидали крупные протесты, в которых примут участие до 100 тысяч противников партии и леворадикалов. В субботу двое полицейских серьёзно пострадали в ходе акции протеста против АдГ.

https://ria.ru/20240623/germaniya-1954847246.html

https://ria.ru/20231220/slova-1916875132.html

эссен

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тино крупалла, эссен