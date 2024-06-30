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В Германии протестующие напали на политика из АдГ - РИА Новости, 30.06.2024
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14:36 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/napadenie-1956453392.html
В Германии протестующие напали на политика из АдГ
В Германии протестующие напали на политика из АдГ - РИА Новости, 30.06.2024
В Германии протестующие напали на политика из АдГ
В ходе первого дня партийного съезда правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) протестующие против партии демонстранты напали на политика Штефана Хрди,... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T14:36
2024-06-30T14:36
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В ходе первого дня партийного съезда правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) протестующие против партии демонстранты напали на политика Штефана Хрди, который укусил одного из нападавших в ногу, пытаясь защититься, сообщило издание Bild. На видео, опубликованное изданием, видно как Хрди выходит из машины, после чего группа протестующих перегораживает ему дорогу. Политик попытался их обойти, но его повалили на землю, после чего произошла небольшая потасовка. Когда их разняли, у одного из нападавших был виден укус в районе икроножной мышцы. "Кто-то ударил меня ногой сзади по икре, я упал, а затем на меня навалились три или четыре человека. Мужчина, чью ногу я тогда укусил в целях самообороны, ранее ударил меня ногой по лицу. Потом приехала полиция и освободила меня", - сказал Хрди Bild. В субботу начался двухдневный съезд АдГ в Эссене, в тот же день Алиса Вайдель и Тино Крупалла были переизбраны сопредседателями партии. Местные власти ожидали крупные протесты, в которых примут участие до 100 тысяч противников партии и леворадикалов. В субботу двое полицейских серьёзно пострадали в ходе акции протеста против АдГ.
https://ria.ru/20240623/germaniya-1954847246.html
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в мире, тино крупалла, эссен
В мире, Тино Крупалла, Эссен
В Германии протестующие напали на политика из АдГ

Bild: в Эссене политик из АдГ укусил одного из напавших на него демонстрантов

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В ходе первого дня партийного съезда правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) протестующие против партии демонстранты напали на политика Штефана Хрди, который укусил одного из нападавших в ногу, пытаясь защититься, сообщило издание Bild.
На видео, опубликованное изданием, видно как Хрди выходит из машины, после чего группа протестующих перегораживает ему дорогу. Политик попытался их обойти, но его повалили на землю, после чего произошла небольшая потасовка. Когда их разняли, у одного из нападавших был виден укус в районе икроножной мышцы.
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"Кто-то ударил меня ногой сзади по икре, я упал, а затем на меня навалились три или четыре человека. Мужчина, чью ногу я тогда укусил в целях самообороны, ранее ударил меня ногой по лицу. Потом приехала полиция и освободила меня", - сказал Хрди Bild.
В субботу начался двухдневный съезд АдГ в Эссене, в тот же день Алиса Вайдель и Тино Крупалла были переизбраны сопредседателями партии. Местные власти ожидали крупные протесты, в которых примут участие до 100 тысяч противников партии и леворадикалов. В субботу двое полицейских серьёзно пострадали в ходе акции протеста против АдГ.
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