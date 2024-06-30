https://ria.ru/20240630/nagrazhdenie-1956399073.html

В зоне СВО представили к наградам медиков группировки войск "Центр"

В зоне СВО представили к наградам медиков группировки войск "Центр" - РИА Новости, 30.06.2024

В зоне СВО представили к наградам медиков группировки войск "Центр"

Военных медиков группировки войск "Центр" наградили в зоне СВО, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T05:08

2024-06-30T05:08

2024-06-30T12:36

специальная военная операция на украине

россия

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ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Военных медиков группировки войск "Центр" наградили в зоне СВО, сообщили в Минобороны России. "Военнослужащих медицинского подразделения группировки войск "Центр" наградили государственными и ведомственными наградами за мужество и профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по спасению бойцов в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в оборонном ведомстве.Медикам вручили медали "За спасение погибавших", "За воинскую доблесть" I степени и "За укрепление боевого содружества", а также памятные грамоты. Сразу после награждения военные медики вернулись на свои рабочие места для дальнейшего выполнения поставленных задач.

https://ria.ru/20230921/mo-1897723418.html

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