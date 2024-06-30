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В зоне СВО представили к наградам медиков группировки войск "Центр" - РИА Новости, 30.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 30.06.2024 (обновлено: 12:36 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/nagrazhdenie-1956399073.html
В зоне СВО представили к наградам медиков группировки войск "Центр"
В зоне СВО представили к наградам медиков группировки войск "Центр" - РИА Новости, 30.06.2024
В зоне СВО представили к наградам медиков группировки войск "Центр"
Военных медиков группировки войск "Центр" наградили в зоне СВО, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T05:08
2024-06-30T12:36
специальная военная операция на украине
россия
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ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Военных медиков группировки войск "Центр" наградили в зоне СВО, сообщили в Минобороны России. &quot;Военнослужащих медицинского подразделения группировки войск &quot;Центр&quot; наградили государственными и ведомственными наградами за мужество и профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по спасению бойцов в зоне проведения специальной военной операции&quot;, — рассказали в оборонном ведомстве.Медикам вручили медали "За спасение погибавших", "За воинскую доблесть" I степени и "За укрепление боевого содружества", а также памятные грамоты. Сразу после награждения военные медики вернулись на свои рабочие места для дальнейшего выполнения поставленных задач.
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Специальная военная операция на Украине, Россия
В зоне СВО представили к наградам медиков группировки войск "Центр"

Военных медиков группировки войск "Центр" наградили в зоне СВО

© РИА НовостиНаграждение военных медиков группировки войск "Центр" государственными и ведомственными наградами за мужество и профессионализм в зоне СВО
Награждение военных медиков группировки войск Центр государственными и ведомственными наградами за мужество и профессионализм в зоне СВО
© РИА Новости
Награждение военных медиков группировки войск "Центр" государственными и ведомственными наградами за мужество и профессионализм в зоне СВО
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Военных медиков группировки войск "Центр" наградили в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.
«

"Военнослужащих медицинского подразделения группировки войск "Центр" наградили государственными и ведомственными наградами за мужество и профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по спасению бойцов в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в оборонном ведомстве.

Медикам вручили медали "За спасение погибавших", "За воинскую доблесть" I степени и "За укрепление боевого содружества", а также памятные грамоты.
Сразу после награждения военные медики вернулись на свои рабочие места для дальнейшего выполнения поставленных задач.
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