В зоне СВО представили к наградам медиков группировки войск "Центр"
Военных медиков группировки войск "Центр" наградили в зоне СВО
© РИА НовостиНаграждение военных медиков группировки войск "Центр" государственными и ведомственными наградами за мужество и профессионализм в зоне СВО
© РИА Новости
Награждение военных медиков группировки войск "Центр" государственными и ведомственными наградами за мужество и профессионализм в зоне СВО
ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Военных медиков группировки войск "Центр" наградили в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.
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"Военнослужащих медицинского подразделения группировки войск "Центр" наградили государственными и ведомственными наградами за мужество и профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по спасению бойцов в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в оборонном ведомстве.
Медикам вручили медали "За спасение погибавших", "За воинскую доблесть" I степени и "За укрепление боевого содружества", а также памятные грамоты.
Сразу после награждения военные медики вернулись на свои рабочие места для дальнейшего выполнения поставленных задач.
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21 сентября 2023, 11:14