https://ria.ru/20240630/most-1956514452.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 30.06.2024
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт после перекрытия движения, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T21:51
2024-06-30T21:51
2024-06-30T21:51
крымский мост
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт после перекрытия движения, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в воскресенье в 20.12 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240630/most-1956501582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, республика крым, общество
Крымский мост, Республика Крым, Общество
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли после перекрытия движения