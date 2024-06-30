https://ria.ru/20240630/most-1956514452.html

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 30.06.2024

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт после перекрытия движения, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T21:51

2024-06-30T21:51

2024-06-30T21:51

крымский мост

республика крым

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930600376_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_a80d503e37f1a95ee960693b284c61c1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт после перекрытия движения, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в воскресенье в 20.12 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240630/most-1956501582.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крымский мост, республика крым, общество