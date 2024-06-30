https://ria.ru/20240630/moskva-1956390888.html
Движение на некоторых улицах в центре Москвы временно закроют
Движение на некоторых улицах в центре Москвы временно закроют - РИА Новости, 30.06.2024
Движение на некоторых улицах в центре Москвы временно закроют
Движение на нескольких улицах и набережных в центре Москвы временно закроют в воскресенье из-за проведения велогонки La Strada. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T00:17
2024-06-30T00:17
2024-06-30T03:09
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Движение на нескольких улицах и набережных в центре Москвы временно закроют в воскресенье из-за проведения велогонки La Strada.Как сообщалось на сайте мэра и правительства столицы, 30 июня с 7.00 до 16.00 нельзя будет проехать по улице Лужники, движение для транспорта закроют на Малом Устьинском мосту. В этот же период будут поочередно перекрывать движение на Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Гончарной, Краснохолмской, Саввинской, Ростовской и Смоленской набережных.Также в воскресенье до 20.00 на участке улицы Лужники будет закрыто по одной правой полосе движения в каждом направлении.Помимо того, на участках временных ограничений будет запрещена парковка с 0.01 30 июня до окончания мероприятия.
https://ria.ru/20240629/metro-1956371191.html
https://ria.ru/20240515/moskva-1946047876.html
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москва
Движение на некоторых улицах в центре Москвы временно закроют
Движение на некоторых улицах в центре Москвы закроют из-за велогонки La Strada
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Движение на нескольких улицах и набережных в центре Москвы временно закроют в воскресенье из-за проведения велогонки La Strada.
Как сообщалось на сайте мэра и правительства столицы, 30 июня с 7.00 до 16.00 нельзя будет проехать по улице Лужники, движение для транспорта закроют на Малом Устьинском мосту. В этот же период будут поочередно перекрывать движение на Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Гончарной, Краснохолмской, Саввинской, Ростовской и Смоленской набережных.
Также в воскресенье до 20.00 на участке улицы Лужники будет закрыто по одной правой полосе движения в каждом направлении.
Помимо того, на участках временных ограничений будет запрещена парковка с 0.01 30 июня до окончания мероприятия.