https://ria.ru/20240630/moldaviya-1956414800.html

В Молдавии усилят борьбу с оппозицией, заявил депутат

В Молдавии усилят борьбу с оппозицией, заявил депутат - РИА Новости, 30.06.2024

В Молдавии усилят борьбу с оппозицией, заявил депутат

Власти Молдавии расширяют полномочия контролирующих органов, чтобы использовать их против оппозиции, считает депутат парламента от блока коммунистов и... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T09:56

2024-06-30T09:56

2024-06-30T10:04

в мире

молдавия

майя санду

возрождение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Власти Молдавии расширяют полномочия контролирующих органов, чтобы использовать их против оппозиции, считает депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Адриан Албу. "Большинство законопроектов, касающихся контролирующих институтов, таких как Служба информации и безопасности, Антикоррупционный центр, МВД, а теперь и Национальный орган по неподкупности, которые принимаются парламентским большинством партии "Действие и солидарность" (ПДС), преследуют только одну цель: дать им больше полномочий, которые можно использовать против тех... кто будет бороться против этого режима", - написал Албу в своем Telegram-канале. Он считает, что ПДС лишь на словах продвигает идеи демократии, но на самом деле "власть скатывается к диктаторскому режиму". "Я уверен, что все эти инструменты в итоге будут применены против представителей действующей власти", - добавил депутат. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240628/moldaviya-1956241482.html

https://ria.ru/20240628/moldaviya-1956241482.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, майя санду, возрождение