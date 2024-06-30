https://ria.ru/20240630/moldaviya-1956414800.html
В Молдавии усилят борьбу с оппозицией, заявил депутат
В Молдавии усилят борьбу с оппозицией, заявил депутат - РИА Новости, 30.06.2024
В Молдавии усилят борьбу с оппозицией, заявил депутат
Власти Молдавии расширяют полномочия контролирующих органов, чтобы использовать их против оппозиции, считает депутат парламента от блока коммунистов и... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T09:56
2024-06-30T09:56
2024-06-30T10:04
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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Власти Молдавии расширяют полномочия контролирующих органов, чтобы использовать их против оппозиции, считает депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Адриан Албу. "Большинство законопроектов, касающихся контролирующих институтов, таких как Служба информации и безопасности, Антикоррупционный центр, МВД, а теперь и Национальный орган по неподкупности, которые принимаются парламентским большинством партии "Действие и солидарность" (ПДС), преследуют только одну цель: дать им больше полномочий, которые можно использовать против тех... кто будет бороться против этого режима", - написал Албу в своем Telegram-канале. Он считает, что ПДС лишь на словах продвигает идеи демократии, но на самом деле "власть скатывается к диктаторскому режиму". "Я уверен, что все эти инструменты в итоге будут применены против представителей действующей власти", - добавил депутат. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240628/moldaviya-1956241482.html
https://ria.ru/20240628/moldaviya-1956241482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, возрождение
В мире, Молдавия, Майя Санду, Возрождение
В Молдавии усилят борьбу с оппозицией, заявил депутат
Депутат: Кишинев расширяет полномочия различных органов для борьбы с оппозицией
КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Власти Молдавии расширяют полномочия контролирующих органов, чтобы использовать их против оппозиции, считает депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Адриан Албу.
"Большинство законопроектов, касающихся контролирующих институтов, таких как Служба информации и безопасности, Антикоррупционный центр, МВД, а теперь и Национальный орган по неподкупности, которые принимаются парламентским большинством партии "Действие и солидарность" (ПДС), преследуют только одну цель: дать им больше полномочий, которые можно использовать против тех... кто будет бороться против этого режима", - написал Албу в своем Telegram-канале.
Он считает, что ПДС лишь на словах продвигает идеи демократии, но на самом деле "власть скатывается к диктаторскому режиму".
"Я уверен, что все эти инструменты в итоге будут применены против представителей действующей власти", - добавил депутат.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду
, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.