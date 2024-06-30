https://ria.ru/20240630/mitropolit-1956454234.html
Избран патриарх Болгарской православной церкви
Избран патриарх Болгарской православной церкви - РИА Новости, 30.06.2024
Избран патриарх Болгарской православной церкви
Митрополит Видинский Даниил избран патриархом Болгарской православной церкви (БПЦ), сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T14:40
2024-06-30T14:40
2024-06-30T15:05
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митрополит даниил (икуо нусиро)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Митрополит Видинский Даниил избран патриархом Болгарской православной церкви (БПЦ), сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Прежний патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит, скончался 13 марта в возрасте 78 лет. В воскресенье Патриарший избирательный собор в составе 140 делегатов выбирал главу БПЦ из числа трех кандидатов: митрополит Врачанский Григорий, митрополит Видинский Даниил и митрополит Ловчанский Гавриил. Считалось, что наибольшие шансы быть избранным имеет митрополит Григорий, являвшийся местоблюстителем престола после смерти патриарха Неофита. Он победил в первом туре, получив 64 голоса, митрополита Даниила поддержал 51 делегат. Однако во втором туре 52-летний митрополит Даниил победил с 69 голосами, опередив Григория (66 голосов). Интронизация избранного патриарха состоится в воскресенье. Митрополит Даниил (в миру Атанас Николов) изучал английскую филологию в Софийском университете, но затем перевелся на богословский факультет, который закончил в 2002 году. В декабре 2018 года на сайте БПЦ было опубликовано интервью митрополита Даниила, в котором он назвал неканоничным "объединительный собор" на Украине, который проголосовал за создание Православной церкви Украины (ПЦУ).
https://ria.ru/20240517/tserkov-1946756061.html
https://ria.ru/20240530/rpts-1949495310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, украина, митрополит даниил (икуо нусиро), болгарская православная церковь, православная церковь украины (пцу)
Религия, Справки, Украина, Митрополит Даниил (Икуо Нусиро), Болгарская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Избран патриарх Болгарской православной церкви
Митрополит Видинский Даниил избран патриархом Болгарской православной церкви
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Митрополит Видинский Даниил избран патриархом Болгарской православной церкви (БПЦ), сообщает Болгарское национальное телевидение
(БНТ).
Прежний патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит, скончался 13 марта в возрасте 78 лет.
В воскресенье Патриарший избирательный собор в составе 140 делегатов выбирал главу БПЦ из числа трех кандидатов: митрополит Врачанский Григорий, митрополит Видинский Даниил и митрополит Ловчанский Гавриил.
Считалось, что наибольшие шансы быть избранным имеет митрополит Григорий, являвшийся местоблюстителем престола после смерти патриарха Неофита. Он победил в первом туре, получив 64 голоса, митрополита Даниила поддержал 51 делегат.
Однако во втором туре 52-летний митрополит Даниил победил с 69 голосами, опередив Григория (66 голосов).
Интронизация избранного патриарха состоится в воскресенье.
Митрополит Даниил (в миру Атанас Николов) изучал английскую филологию в Софийском университете, но затем перевелся на богословский факультет, который закончил в 2002 году.
В декабре 2018 года на сайте БПЦ было опубликовано интервью митрополита Даниила, в котором он назвал неканоничным "объединительный собор" на Украине
, который проголосовал за создание Православной церкви Украины (ПЦУ)
.