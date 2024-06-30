https://ria.ru/20240630/mitropolit-1956454234.html

Избран патриарх Болгарской православной церкви

Избран патриарх Болгарской православной церкви - РИА Новости, 30.06.2024

Избран патриарх Болгарской православной церкви

Митрополит Видинский Даниил избран патриархом Болгарской православной церкви (БПЦ), сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T14:40

2024-06-30T14:40

2024-06-30T15:05

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митрополит даниил (икуо нусиро)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Митрополит Видинский Даниил избран патриархом Болгарской православной церкви (БПЦ), сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Прежний патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит, скончался 13 марта в возрасте 78 лет. В воскресенье Патриарший избирательный собор в составе 140 делегатов выбирал главу БПЦ из числа трех кандидатов: митрополит Врачанский Григорий, митрополит Видинский Даниил и митрополит Ловчанский Гавриил. Считалось, что наибольшие шансы быть избранным имеет митрополит Григорий, являвшийся местоблюстителем престола после смерти патриарха Неофита. Он победил в первом туре, получив 64 голоса, митрополита Даниила поддержал 51 делегат. Однако во втором туре 52-летний митрополит Даниил победил с 69 голосами, опередив Григория (66 голосов). Интронизация избранного патриарха состоится в воскресенье. Митрополит Даниил (в миру Атанас Николов) изучал английскую филологию в Софийском университете, но затем перевелся на богословский факультет, который закончил в 2002 году. В декабре 2018 года на сайте БПЦ было опубликовано интервью митрополита Даниила, в котором он назвал неканоничным "объединительный собор" на Украине, который проголосовал за создание Православной церкви Украины (ПЦУ).

https://ria.ru/20240517/tserkov-1946756061.html

https://ria.ru/20240530/rpts-1949495310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, украина, митрополит даниил (икуо нусиро), болгарская православная церковь, православная церковь украины (пцу)