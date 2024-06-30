https://ria.ru/20240630/minobrnauki-1956408560.html

Минобрнауки прорабатывает вопрос повышения стипендии студентам с детьми

Минобрнауки прорабатывает вопрос повышения стипендии студентам с детьми - РИА Новости, 30.06.2024

Минобрнауки прорабатывает вопрос повышения стипендии студентам с детьми

Инициатива о повышении стипендий студентов с детьми до уровня МРОТ финансово просчитана и проработана с министерством труда, но это вопрос договоренностей и... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T09:07

2024-06-30T09:07

2024-06-30T09:08

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Инициатива о повышении стипендий студентов с детьми до уровня МРОТ финансово просчитана и проработана с министерством труда, но это вопрос договоренностей и согласования, заявила РИА Новости замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.Минобрнауки ранее направило в Минтруд предложение о новой социальной стипендии для студентов. Инициатива предусматривает, чтобы учащимся в вузах матерям и отцам детей-дошкольников ежемесячно выплачивали сумму в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ)."Это проект, который мы предлагаем в рамках нацпроекта "Семья". И это совместная с нами инициатива, все это прорабатывается, просматривается", - сказала Петрова, отвечая на вопрос о том, есть ли ответ от Минтруда на эту инициативу.На просьбу уточнить, проработана ли уже идея между министерствами, представитель Минобрнауки подчеркнула: "конечно, мы же договариваемся, прорабатываем".Она отметила, что структура будущего нацпроекта "Семья" сейчас формируется, это будет обсуждаться и на предстоящих в июле стратегических сессиях правительства."Но это инициатива, которую мы уже, конечно, проработали, обсуждали. Это тот запрос от студенческих семей, который есть. И даже финансово мы тоже все просчитали, но это все вопрос договоренностей и согласования", - заявила Петрова.По имеющимся сейчас у министерства данным, в России около 34 тысяч мам-студенток с детьми. Число студенческих семей в целом - около 17 тысяч, с учетом и тех семей, где еще нет детей, отметила замминистра. Поэтому пока нельзя точно определить, скольких семей может коснуться инициатива о новой социальной стипендии."Пока не можем сказать, потому что сейчас как раз идет сбор статистики. И это та статистика, которую мы должны вместе собирать с Росстатом. Делаем эти запросы", - рассказала Петрова.

https://ria.ru/20240624/oklad-1954989592.html

https://ria.ru/20240627/stipendiya-1955911770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), год семьи