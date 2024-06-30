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Спецоперация, 30 июня: ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 30.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 30.06.2024 (обновлено: 22:31 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/minoborony-1956494682.html
Спецоперация, 30 июня: ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
Спецоперация, 30 июня: ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 30.06.2024
Спецоперация, 30 июня: ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
О продвижении российских подразделений в зоне спецоперации, террористических атаках Киева и поддержке Украины со стороны Запада — в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T19:08
2024-06-30T22:31
специальная военная операция на украине
россия
украина
белгородская область
радослав сикорский
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евросоюз
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. О продвижении российских подразделений в зоне спецоперации, террористических атаках Киева и поддержке Украины со стороны Запада — в материале РИА Новости.Российские войска освободили Спорное и НовоалександровкуВооруженные силы России освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР, сообщили в Минобороны. Кроме того, за минувшие сутки российские бойцы поразили при разгрузке железнодорожный эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом 117 механизированной бригады ВСУ. Совокупные потери противника за сутки составили до 1845 солдат, десять танков и других бронемашин, две РСЗО, 69 артиллерийских орудий и 60 военных автомобилей. Украинские удары по РоссииНочью российские системы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников: пятнадцать БПЛА над территорией Курской области, девять — над Липецкой областью, по четыре — над Воронежской и Брянской областями и по два — над территориями Орловской и Белгородской областей. Украинские войска продолжили обстреливать приграничные российские населенные пункты. Как сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, двое мирных жителей ранены при атаке дрона ВСУ в селе Богун-Городок Борисовского района, они в тяжелом состоянии. Глава региона добавил, что различные повреждения получили четыре частных домовладения, одно из них разрушено. Информация о последствиях уточняется. Кроме того, от атак ВСУ пострадали четверо спасателей в Донецке. Как сообщили в МЧС, они тушили пожар в Петровском районе, возникший после обстрела. Появилась угроза повторного артудара. Обстрел настиг их во время эвакуации. Сотрудники МЧС самостоятельно добрались до больницы. Пострадавших госпитализировали. Поддержка Украины ЗападомМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада научиться извлекать выгоду из эскалации отношений с Россией. Глава МИД предложил конфисковать все 300 миллиардов евро замороженных российских активов. Сикорский также выразил мнение, что на Западе "забыли" о том, что "Россию можно победить". После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов страны примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.
https://ria.ru/20240630/konflikt-1956447848.html
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россия
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Бойцы группировки "Юг" эвакуировали из Калиновки под Часовым Яром местных жителей
Штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, действующей в составе группировки "Юг", эвакуировали из Калиновки под Часовым Яром первых 7 местных жителей. Люди последние 2 месяца не выходили из подвала, пытаясь спастись от украинских дронов.
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россия, украина, белгородская область, радослав сикорский, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евросоюз, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белгородская область, Радослав Сикорский, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Евросоюз, Вячеслав Гладков
Спецоперация, 30 июня: ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Спорное и Новоалександровку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. О продвижении российских подразделений в зоне спецоперации, террористических атаках Киева и поддержке Украины со стороны Запада — в материале РИА Новости.

Российские войска освободили Спорное и Новоалександровку

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР, сообщили в Минобороны.
Кроме того, за минувшие сутки российские бойцы поразили при разгрузке железнодорожный эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом 117 механизированной бригады ВСУ.
Совокупные потери противника за сутки составили до 1845 солдат, десять танков и других бронемашин, две РСЗО, 69 артиллерийских орудий и 60 военных автомобилей.

Украинские удары по России

Ночью российские системы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников: пятнадцать БПЛА над территорией Курской области, девять — над Липецкой областью, по четыре — над Воронежской и Брянской областями и по два — над территориями Орловской и Белгородской областей.
Украинские войска продолжили обстреливать приграничные российские населенные пункты. Как сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, двое мирных жителей ранены при атаке дрона ВСУ в селе Богун-Городок Борисовского района, они в тяжелом состоянии.
Глава региона добавил, что различные повреждения получили четыре частных домовладения, одно из них разрушено. Информация о последствиях уточняется.
Кроме того, от атак ВСУ пострадали четверо спасателей в Донецке. Как сообщили в МЧС, они тушили пожар в Петровском районе, возникший после обстрела. Появилась угроза повторного артудара. Обстрел настиг их во время эвакуации. Сотрудники МЧС самостоятельно добрались до больницы. Пострадавших госпитализировали.
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В Германии предложили неожиданный план по Украине
Вчера, 14:08

Поддержка Украины Западом

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада научиться извлекать выгоду из эскалации отношений с Россией. Глава МИД предложил конфисковать все 300 миллиардов евро замороженных российских активов.
Сикорский также выразил мнение, что на Западе "забыли" о том, что "Россию можно победить".
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов страны примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБелгородская областьРадослав СикорскийВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕвросоюзВячеслав Гладков
 
 
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