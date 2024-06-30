https://ria.ru/20240630/melanshon-1956512213.html

Премьер Франции не сможет остаться на своей должности, заявили в Париже

Премьер Франции не сможет остаться на своей должности, заявили в Париже - РИА Новости, 30.06.2024

Премьер Франции не сможет остаться на своей должности, заявили в Париже

Лидер "Нового народного фронта", занимающего предварительное второе место в первом туре парламентских выборов во Франции, Жан-Люк Меланшон заявил, что... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T21:30

2024-06-30T21:30

2024-06-30T21:52

в мире

франция

париж

жан-люк меланшон

габриэль атталь

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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Лидер "Нового народного фронта", занимающего предварительное второе место в первом туре парламентских выборов во Франции, Жан-Люк Меланшон заявил, что премьер-министр страны Габриэль Атталь не сможет сохранить свой пост по итогам выборов."Месье Атталь больше не будет премьер-министром", - заявил Меланшон, комментируя первые результаты выборов в штабе "Нового народного фронта". Трансляция выступления велась на телеканал BFM TV.Он также сообщил о готовности партии снимать своих кандидатов, занявших третье в первом туре выборов, в рамках борьбы с партией "Национальное объединение"."Мы не позволим "Национальному объединению" победить, если их кандидат будет выходить на первое место, а мы будем занимать третье, мы снимем нашего кандидата. В любых обстоятельствах наша рекомендация проста и понятна: ни одного голоса, больше ни одного места для "Национального объединения", - добавил политик.

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в мире, франция, париж, жан-люк меланшон, габриэль атталь