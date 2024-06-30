https://ria.ru/20240630/mavritaniya-1956427649.html

Действующий президент Мавритании лидирует на президентских выборах

Действующий президент Мавритании лидирует на президентских выборах - РИА Новости, 30.06.2024

Действующий президент Мавритании лидирует на президентских выборах

Действующий президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани побеждает на президентских выборах в стране, набирая 55,1% голосов, следует из результатов,... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T11:36

2024-06-30T11:36

2024-06-30T11:36

в мире

мавритания

мухаммед ульд аш-шейх аль-газуани

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КАИР, 30 июн - РИА Новости. Действующий президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани побеждает на президентских выборах в стране, набирая 55,1% голосов, следует из результатов, которые опубликовала национальная независимая избирательная комиссия. По данным на 11.05 мск, подсчитано 56,82% бюллетеней, нынешний глава страны уверенно лидирует. Его ближайший преследователь, депутат Бирам ульд Дах ульд Абейд набирает 22,85%. Президентские выборы в Мавритании состоялись в субботу. Помимо аль-Газуани, занимающего пост президента с 2019 года, в них приняли участие еще шесть кандидатов. По данным избирательной комиссии, явка на выборах составила 54%. Для победы кандидату в президенты необходимо набрать абсолютное большинство голосов.

https://ria.ru/20240513/nauseda-1945475305.html

мавритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мавритания, мухаммед ульд аш-шейх аль-газуани