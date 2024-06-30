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Действующий президент Мавритании лидирует на президентских выборах - РИА Новости, 30.06.2024
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11:36 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/mavritaniya-1956427649.html
Действующий президент Мавритании лидирует на президентских выборах
Действующий президент Мавритании лидирует на президентских выборах - РИА Новости, 30.06.2024
Действующий президент Мавритании лидирует на президентских выборах
Действующий президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани побеждает на президентских выборах в стране, набирая 55,1% голосов, следует из результатов,... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T11:36
2024-06-30T11:36
в мире
мавритания
мухаммед ульд аш-шейх аль-газуани
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КАИР, 30 июн - РИА Новости. Действующий президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани побеждает на президентских выборах в стране, набирая 55,1% голосов, следует из результатов, которые опубликовала национальная независимая избирательная комиссия. По данным на 11.05 мск, подсчитано 56,82% бюллетеней, нынешний глава страны уверенно лидирует. Его ближайший преследователь, депутат Бирам ульд Дах ульд Абейд набирает 22,85%. Президентские выборы в Мавритании состоялись в субботу. Помимо аль-Газуани, занимающего пост президента с 2019 года, в них приняли участие еще шесть кандидатов. По данным избирательной комиссии, явка на выборах составила 54%. Для победы кандидату в президенты необходимо набрать абсолютное большинство голосов.
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в мире, мавритания, мухаммед ульд аш-шейх аль-газуани
В мире, Мавритания, Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани
Действующий президент Мавритании лидирует на президентских выборах

Глава Мавритании аль-Газуани побеждает на выборах, набрав 55,1 процента голосов

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани
Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани. Архивное фото
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КАИР, 30 июн - РИА Новости. Действующий президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани побеждает на президентских выборах в стране, набирая 55,1% голосов, следует из результатов, которые опубликовала национальная независимая избирательная комиссия.
По данным на 11.05 мск, подсчитано 56,82% бюллетеней, нынешний глава страны уверенно лидирует. Его ближайший преследователь, депутат Бирам ульд Дах ульд Абейд набирает 22,85%.
Президентские выборы в Мавритании состоялись в субботу. Помимо аль-Газуани, занимающего пост президента с 2019 года, в них приняли участие еще шесть кандидатов. По данным избирательной комиссии, явка на выборах составила 54%. Для победы кандидату в президенты необходимо набрать абсолютное большинство голосов.
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В миреМавританияМухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани
 
 
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