https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html

Марин Ле Пен угробила Эммануэля Макрона

Марин Ле Пен угробила Эммануэля Макрона - РИА Новости, 01.07.2024

Марин Ле Пен угробила Эммануэля Макрона

Цифры голосования в первом туре на внеочередных парламентских выборах во Франции не оставляют никакой иной трактовки. Правые взорвали так называемый... РИА Новости, 01.07.2024

2024-06-30T23:17

2024-06-30T23:17

2024-07-01T14:37

париж

франция

киев

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евросоюз

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выборы в европарламент — 2024

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Цифры голосования в первом туре на внеочередных парламентских выборах во Франции не оставляют никакой иной трактовки. Правые взорвали так называемый политический центр, собранный, как детская игрушка-конструктор, специально, чтобы пропихнуть Макрона еще семь лет назад на высший пост в стране.Весь административный ресурс, все медийные каналы, мощнейший напор крупного и очень крупного бизнеса, чтобы завлечь голосовать за президентский альянс, — все пропало, абсолютно все. Голоса считают. Избиратель уезжает. К Марин Ле Пен и к Жордану Барделла.Такой итог можно счесть "промежуточной неудачей", как это уже попытались сделать сервильные СМИ. А можно — и нужно — назвать политическим Ватерлоо. До отречения, то есть до отставки Макрона, разумеется, дело не дойдет. Но жить Макрону оставшиеся два года президентства придется с кактусом. В его отглаженных брюках, важной части президентского костюма. Французы запихнули колючее растение хозяину Елисейского дворца пониже брючного ремня.Можно, конечно, сбавить саркастический тон и заняться рассмотрением политической перспективы Пятой республики. Как во внутренней, так и во внешней политике. Без учета роли ее главы, поскольку из схватки он вышел проигравшим.Вне зависимости от результатов второго тура, который состоится в следующее воскресенье, 7 июля, Макрону обрежут некоторые президентские прерогативы. Да, он по-прежнему будет главнокомандующим Вооруженными силами, но деньги, чтобы эти силы кормить, обувать, одевать и оснащать, выписывает правительство. А одобряют — депутаты. Правительство — согласно Конституции — будет сформировано из победителей, из тех, кто представляет парламентское большинство.Атталь, душка, давай, до свидания!Хотя не в Аттале, конечно же, дело.Атталь — пешка, одноразовый политик, которого взяли для противовеса действующему лидеру "Национального объединения" Барделла. И вот-вот выбросят, как использованное изделие.Избирателю было наплевать на Атталя. Как до этого было наплевать на предыдущую премьер-министершу, чью фамилию уже забыли. Избиратели яростно не хотят Макрона. Ни в качестве тушки, ни в качестве чучела. Ни в качестве президента. Ни в качестве политика. Ни в качестве "друга Зеленского" и "приятеля фон дер Ляйен".Макрона не хотят до такой степени, что неприязнь к нему французы перенесли и на его жену. Неделю назад появившуюся на похоронах иконы музыкальных 60-х знаменитой исполнительницы Франсуазы Арди Брижит Макрон освистали так, что телохранители вынужденно ее прикрыли от народного недовольства.Ярость французских избирателей осталась бы их личным делом, если бы нынешний глава государства не влез по самые ноздри в санкционную войну с нами, пусть и под эгидой ЕС. Хотя перед его носом всегда был пример поведения Венгрии. То есть выбор у Парижа был. И Париж сделал его в пользу эскалации отношений с нами.Точно так же у Макрона была возможность максимально отстраниться от евро-атлантического противостояния с нами. Он опять повел себя вопреки здравому смыслу, договорившись до того, что готов предоставить французские ядерные арсеналы в распоряжение Брюсселя, "если это потребуется".Не упоминая даже чудовищную ситуацию в экономике, где цены на газ и электричество растут практически ежеквартально, поставив в скобки военную помощь Киеву в ущерб собственной безопасности, скажем вот что.Политика Макрона лишила Францию главного. Силы слова государства и его веса во внешней политике. Когда Россия была рядом, Париж был влиятельным и чрезвычайно уважаемым игроком за геополитической шахматной доской. Самостоятельно лишив себя связей с Россией, обрубив все контакты, предав наше доверие, Макрон превратил Францию в образование, не имеющее даже регионального влияния. Париж выперли при Макроне не только ведь из Афганистана. А практически из всей Западной Африки. Да и в собственных заморских территориях относительная лояльность держится исключительно на армейских штыках или усиленных патрулях полиции и жандармерии.То, что Ле Пен и Барделла убрали Макрона и макронизм, как ветошь, не только их заслуга. Это и воля обычных граждан, которым Макрон элементарно надоел. Которые хотят спокойно жить. И которые больше не хотят бояться выйти вечером на улицу. Которым надоели лозунги политкорректности и "инклюзивности". Да, и которые точно забыли, что такое "Украина" и почему они должны оплачивать бесконечные хотелки Киева.Ну и напоследок. Почти двадцать лет назад на европейском референдуме французы послали ЕС и его конституцию куда подальше. Сейчас они высказались в адрес общеевропейского блока в той же тональности.Истеблишмент забыл, что, если долго смотреть на демократию, она может бросить ответный взгляд. Такой, что мало не покажется никому. Первый тур французских парламентских выборов это продемонстрировал очень убедительно.

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https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html

https://ria.ru/20240620/neft-1954106256.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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