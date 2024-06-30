Рейтинг@Mail.ru
Марин Ле Пен угробила Эммануэля Макрона - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 30.06.2024 (обновлено: 14:37 01.07.2024)
https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html
Марин Ле Пен угробила Эммануэля Макрона
Марин Ле Пен угробила Эммануэля Макрона - РИА Новости, 01.07.2024
Марин Ле Пен угробила Эммануэля Макрона
Цифры голосования в первом туре на внеочередных парламентских выборах во Франции не оставляют никакой иной трактовки. Правые взорвали так называемый... РИА Новости, 01.07.2024
2024-06-30T23:17
2024-07-01T14:37
париж
франция
киев
брижит макрон
эммануэль макрон
евросоюз
марин ле пен
выборы в европарламент — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956484065_0:4:1033:585_1920x0_80_0_0_3b7648bb89fd92afb06b218689578862.jpg
Цифры голосования в первом туре на внеочередных парламентских выборах во Франции не оставляют никакой иной трактовки. Правые взорвали так называемый политический центр, собранный, как детская игрушка-конструктор, специально, чтобы пропихнуть Макрона еще семь лет назад на высший пост в стране.Весь административный ресурс, все медийные каналы, мощнейший напор крупного и очень крупного бизнеса, чтобы завлечь голосовать за президентский альянс, — все пропало, абсолютно все. Голоса считают. Избиратель уезжает. К Марин Ле Пен и к Жордану Барделла.Такой итог можно счесть "промежуточной неудачей", как это уже попытались сделать сервильные СМИ. А можно — и нужно — назвать политическим Ватерлоо. До отречения, то есть до отставки Макрона, разумеется, дело не дойдет. Но жить Макрону оставшиеся два года президентства придется с кактусом. В его отглаженных брюках, важной части президентского костюма. Французы запихнули колючее растение хозяину Елисейского дворца пониже брючного ремня.Можно, конечно, сбавить саркастический тон и заняться рассмотрением политической перспективы Пятой республики. Как во внутренней, так и во внешней политике. Без учета роли ее главы, поскольку из схватки он вышел проигравшим.Вне зависимости от результатов второго тура, который состоится в следующее воскресенье, 7 июля, Макрону обрежут некоторые президентские прерогативы. Да, он по-прежнему будет главнокомандующим Вооруженными силами, но деньги, чтобы эти силы кормить, обувать, одевать и оснащать, выписывает правительство. А одобряют — депутаты. Правительство — согласно Конституции — будет сформировано из победителей, из тех, кто представляет парламентское большинство.Атталь, душка, давай, до свидания!Хотя не в Аттале, конечно же, дело.Атталь — пешка, одноразовый политик, которого взяли для противовеса действующему лидеру "Национального объединения" Барделла. И вот-вот выбросят, как использованное изделие.Избирателю было наплевать на Атталя. Как до этого было наплевать на предыдущую премьер-министершу, чью фамилию уже забыли. Избиратели яростно не хотят Макрона. Ни в качестве тушки, ни в качестве чучела. Ни в качестве президента. Ни в качестве политика. Ни в качестве "друга Зеленского" и "приятеля фон дер Ляйен".Макрона не хотят до такой степени, что неприязнь к нему французы перенесли и на его жену. Неделю назад появившуюся на похоронах иконы музыкальных 60-х знаменитой исполнительницы Франсуазы Арди Брижит Макрон освистали так, что телохранители вынужденно ее прикрыли от народного недовольства.Ярость французских избирателей осталась бы их личным делом, если бы нынешний глава государства не влез по самые ноздри в санкционную войну с нами, пусть и под эгидой ЕС. Хотя перед его носом всегда был пример поведения Венгрии. То есть выбор у Парижа был. И Париж сделал его в пользу эскалации отношений с нами.Точно так же у Макрона была возможность максимально отстраниться от евро-атлантического противостояния с нами. Он опять повел себя вопреки здравому смыслу, договорившись до того, что готов предоставить французские ядерные арсеналы в распоряжение Брюсселя, "если это потребуется".Не упоминая даже чудовищную ситуацию в экономике, где цены на газ и электричество растут практически ежеквартально, поставив в скобки военную помощь Киеву в ущерб собственной безопасности, скажем вот что.Политика Макрона лишила Францию главного. Силы слова государства и его веса во внешней политике. Когда Россия была рядом, Париж был влиятельным и чрезвычайно уважаемым игроком за геополитической шахматной доской. Самостоятельно лишив себя связей с Россией, обрубив все контакты, предав наше доверие, Макрон превратил Францию в образование, не имеющее даже регионального влияния. Париж выперли при Макроне не только ведь из Афганистана. А практически из всей Западной Африки. Да и в собственных заморских территориях относительная лояльность держится исключительно на армейских штыках или усиленных патрулях полиции и жандармерии.То, что Ле Пен и Барделла убрали Макрона и макронизм, как ветошь, не только их заслуга. Это и воля обычных граждан, которым Макрон элементарно надоел. Которые хотят спокойно жить. И которые больше не хотят бояться выйти вечером на улицу. Которым надоели лозунги политкорректности и "инклюзивности". Да, и которые точно забыли, что такое "Украина" и почему они должны оплачивать бесконечные хотелки Киева.Ну и напоследок. Почти двадцать лет назад на европейском референдуме французы послали ЕС и его конституцию куда подальше. Сейчас они высказались в адрес общеевропейского блока в той же тональности.Истеблишмент забыл, что, если долго смотреть на демократию, она может бросить ответный взгляд. Такой, что мало не покажется никому. Первый тур французских парламентских выборов это продемонстрировал очень убедительно.
https://ria.ru/20240630/rakety-1956348740.html
https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html
https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html
https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html
https://ria.ru/20240620/neft-1954106256.html
париж
франция
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956484065_124:0:909:589_1920x0_80_0_0_99cb17beef7787051efa0586ed208428.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
париж, франция, киев, брижит макрон, эммануэль макрон, евросоюз, марин ле пен, выборы в европарламент — 2024, аналитика
Париж, Франция, Киев, Брижит Макрон, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Марин Ле Пен, Выборы в Европарламент — 2024, Аналитика

Марин Ле Пен угробила Эммануэля Макрона

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Цифры голосования в первом туре на внеочередных парламентских выборах во Франции не оставляют никакой иной трактовки. Правые взорвали так называемый политический центр, собранный, как детская игрушка-конструктор, специально, чтобы пропихнуть Макрона еще семь лет назад на высший пост в стране.
Весь административный ресурс, все медийные каналы, мощнейший напор крупного и очень крупного бизнеса, чтобы завлечь голосовать за президентский альянс, — все пропало, абсолютно все. Голоса считают. Избиратель уезжает. К Марин Ле Пен и к Жордану Барделла.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Европе придется жить в тени российских ракет
Вчера, 08:00
Такой итог можно счесть "промежуточной неудачей", как это уже попытались сделать сервильные СМИ. А можно — и нужно — назвать политическим Ватерлоо. До отречения, то есть до отставки Макрона, разумеется, дело не дойдет. Но жить Макрону оставшиеся два года президентства придется с кактусом. В его отглаженных брюках, важной части президентского костюма. Французы запихнули колючее растение хозяину Елисейского дворца пониже брючного ремня.
Можно, конечно, сбавить саркастический тон и заняться рассмотрением политической перспективы Пятой республики. Как во внутренней, так и во внешней политике. Без учета роли ее главы, поскольку из схватки он вышел проигравшим.
Вне зависимости от результатов второго тура, который состоится в следующее воскресенье, 7 июля, Макрону обрежут некоторые президентские прерогативы. Да, он по-прежнему будет главнокомандующим Вооруженными силами, но деньги, чтобы эти силы кормить, обувать, одевать и оснащать, выписывает правительство. А одобряют — депутаты. Правительство — согласно Конституции — будет сформировано из победителей, из тех, кто представляет парламентское большинство.
Атталь, душка, давай, до свидания!
Хотя не в Аттале, конечно же, дело.
Атталь — пешка, одноразовый политик, которого взяли для противовеса действующему лидеру "Национального объединения" Барделла. И вот-вот выбросят, как использованное изделие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Майоры против генералов. Зеленский поддержал развал ВСУ
Вчера, 08:00
Избирателю было наплевать на Атталя. Как до этого было наплевать на предыдущую премьер-министершу, чью фамилию уже забыли. Избиратели яростно не хотят Макрона. Ни в качестве тушки, ни в качестве чучела. Ни в качестве президента. Ни в качестве политика. Ни в качестве "друга Зеленского" и "приятеля фон дер Ляйен".
Макрона не хотят до такой степени, что неприязнь к нему французы перенесли и на его жену. Неделю назад появившуюся на похоронах иконы музыкальных 60-х знаменитой исполнительницы Франсуазы Арди Брижит Макрон освистали так, что телохранители вынужденно ее прикрыли от народного недовольства.
Ярость французских избирателей осталась бы их личным делом, если бы нынешний глава государства не влез по самые ноздри в санкционную войну с нами, пусть и под эгидой ЕС. Хотя перед его носом всегда был пример поведения Венгрии. То есть выбор у Парижа был. И Париж сделал его в пользу эскалации отношений с нами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Идти до конца: почему Путин ничего не боится
22 июня, 08:00
Точно так же у Макрона была возможность максимально отстраниться от евро-атлантического противостояния с нами. Он опять повел себя вопреки здравому смыслу, договорившись до того, что готов предоставить французские ядерные арсеналы в распоряжение Брюсселя, "если это потребуется".
Не упоминая даже чудовищную ситуацию в экономике, где цены на газ и электричество растут практически ежеквартально, поставив в скобки военную помощь Киеву в ущерб собственной безопасности, скажем вот что.
Политика Макрона лишила Францию главного. Силы слова государства и его веса во внешней политике. Когда Россия была рядом, Париж был влиятельным и чрезвычайно уважаемым игроком за геополитической шахматной доской. Самостоятельно лишив себя связей с Россией, обрубив все контакты, предав наше доверие, Макрон превратил Францию в образование, не имеющее даже регионального влияния. Париж выперли при Макроне не только ведь из Афганистана. А практически из всей Западной Африки. Да и в собственных заморских территориях относительная лояльность держится исключительно на армейских штыках или усиленных патрулях полиции и жандармерии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Победа Ле Пен тоже ведет Францию в тупик
26 июня, 08:00
То, что Ле Пен и Барделла убрали Макрона и макронизм, как ветошь, не только их заслуга. Это и воля обычных граждан, которым Макрон элементарно надоел. Которые хотят спокойно жить. И которые больше не хотят бояться выйти вечером на улицу. Которым надоели лозунги политкорректности и "инклюзивности". Да, и которые точно забыли, что такое "Украина" и почему они должны оплачивать бесконечные хотелки Киева.
Ну и напоследок. Почти двадцать лет назад на европейском референдуме французы послали ЕС и его конституцию куда подальше. Сейчас они высказались в адрес общеевропейского блока в той же тональности.
Истеблишмент забыл, что, если долго смотреть на демократию, она может бросить ответный взгляд. Такой, что мало не покажется никому. Первый тур французских парламентских выборов это продемонстрировал очень убедительно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Европа заплатит Америке за все
20 июня, 08:00
 
ПарижФранцияКиевБрижит МакронЭммануэль МакронЕвросоюзМарин Ле ПенВыборы в Европарламент — 2024Аналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала