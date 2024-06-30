https://ria.ru/20240630/luzhniki-1956430576.html

"Лужники" опровергли информацию о концерте Канье Уэста

"Лужники" опровергли информацию о концерте Канье Уэста - РИА Новости, 30.06.2024

"Лужники" опровергли информацию о концерте Канье Уэста

Концерт американского рэпера Канье Уэста в "Лужниках" не планируется, сообщили РИА Новости в информационном центре концертной площадки. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T12:03

2024-06-30T12:03

2024-06-30T12:03

шоубиз

москва

канье уэст

яна рудковская

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Концерт американского рэпера Канье Уэста в "Лужниках" не планируется, сообщили РИА Новости в информационном центре концертной площадки. Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву, отметив, что его шоу может пройти в "Лужниках". "У нас на официальном сайте такой информации нет. Никакой актуальной информации не поступало", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, действительно ли в "Лужниках" пройдёт концерт Канье Уэста, и когда он состоится.

https://ria.ru/20240630/uest-1956424413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, канье уэст, яна рудковская, новости шоу-бизнеса