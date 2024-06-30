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"Лужники" опровергли информацию о концерте Канье Уэста - РИА Новости, 30.06.2024
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Шоубиз
 
12:03 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/luzhniki-1956430576.html
"Лужники" опровергли информацию о концерте Канье Уэста
"Лужники" опровергли информацию о концерте Канье Уэста - РИА Новости, 30.06.2024
"Лужники" опровергли информацию о концерте Канье Уэста
Концерт американского рэпера Канье Уэста в "Лужниках" не планируется, сообщили РИА Новости в информационном центре концертной площадки. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T12:03
2024-06-30T12:03
шоубиз
москва
канье уэст
яна рудковская
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Концерт американского рэпера Канье Уэста в "Лужниках" не планируется, сообщили РИА Новости в информационном центре концертной площадки. Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву, отметив, что его шоу может пройти в "Лужниках". "У нас на официальном сайте такой информации нет. Никакой актуальной информации не поступало", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, действительно ли в "Лужниках" пройдёт концерт Канье Уэста, и когда он состоится.
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москва, канье уэст, яна рудковская, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Москва, Канье Уэст, Яна Рудковская, Новости шоу-бизнеса
"Лужники" опровергли информацию о концерте Канье Уэста

"Лужники" опровергли информацию о концерте американского рэпера Канье Уэста

© РИА Новости / Евгений Филиппов | Перейти в медиабанкВид на спортивный комплекс "Лужники" в Москве
Вид на спортивный комплекс Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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Вид на спортивный комплекс "Лужники" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Концерт американского рэпера Канье Уэста в "Лужниках" не планируется, сообщили РИА Новости в информационном центре концертной площадки.
Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву, отметив, что его шоу может пройти в "Лужниках".
"У нас на официальном сайте такой информации нет. Никакой актуальной информации не поступало", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, действительно ли в "Лужниках" пройдёт концерт Канье Уэста, и когда он состоится.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Рудковская заявила, что в Москву приехал Канье Уэст
11:06
 
ШоубизМоскваКанье УэстЯна РудковскаяНовости шоу-бизнеса
 
 
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