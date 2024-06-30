https://ria.ru/20240630/luzhniki-1956430576.html
"Лужники" опровергли информацию о концерте Канье Уэста
"Лужники" опровергли информацию о концерте Канье Уэста - РИА Новости, 30.06.2024
"Лужники" опровергли информацию о концерте Канье Уэста
Концерт американского рэпера Канье Уэста в "Лужниках" не планируется, сообщили РИА Новости в информационном центре концертной площадки. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T12:03
2024-06-30T12:03
2024-06-30T12:03
шоубиз
москва
канье уэст
яна рудковская
новости шоу-бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901932262_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d3cd43f1862eabba876b4269f6b4bc0.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Концерт американского рэпера Канье Уэста в "Лужниках" не планируется, сообщили РИА Новости в информационном центре концертной площадки. Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву, отметив, что его шоу может пройти в "Лужниках". "У нас на официальном сайте такой информации нет. Никакой актуальной информации не поступало", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, действительно ли в "Лужниках" пройдёт концерт Канье Уэста, и когда он состоится.
https://ria.ru/20240630/uest-1956424413.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901932262_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_906124398b88b0f16dbc0e3e5ca30783.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, канье уэст, яна рудковская, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Москва, Канье Уэст, Яна Рудковская, Новости шоу-бизнеса
"Лужники" опровергли информацию о концерте Канье Уэста
"Лужники" опровергли информацию о концерте американского рэпера Канье Уэста