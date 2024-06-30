https://ria.ru/20240630/lipetskaya_oblast-1956393006.html
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 30.06.2024
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T01:55
2024-06-30T01:55
2024-06-30T11:10
специальная военная операция на украине
липецкая область
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956287261.html
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липецкая область
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область
В Липецкой области объявили воздушную опасность
ГУМЧС по Липецкой области сообщило о воздушной опасности в регионе