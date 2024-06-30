https://ria.ru/20240630/lipetsk-1956506570.html

Губернатор объяснил громкие хлопки в Липецке

Губернатор объяснил громкие хлопки в Липецке - РИА Новости, 30.06.2024

Губернатор объяснил громкие хлопки в Липецке

Жители ряда районов Липецка могут слышать хлопки, это специалисты обезвреживают фрагменты украинских беспилотников, угрозы нет, сообщил губернатор региона Игорь РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T20:43

2024-06-30T20:43

2024-06-30T20:43

специальная военная операция на украине

происшествия

липецк

игорь артамонов

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Жители ряда районов Липецка могут слышать хлопки, это специалисты обезвреживают фрагменты украинских беспилотников, угрозы нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Тelegram-канале. Ранее в воскресенье он сообщал, что 9 БПЛА в воскресенье были сбиты над промышленной зоной в Липецке, пострадавших нет, на месте работают спецслужбы. "Друзья, наши специалисты продолжают обезвреживание фрагментов сбитых ночью БПЛА. В том числе путем их уничтожения. Из-за этого жители ряда районов Липецка могут слышать хлопки. Угрозы нет. Взрывотехники соблюдают все меры безопасности", - написал он.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

липецк

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Наталья Макарова

происшествия, липецк, игорь артамонов, украина, вооруженные силы украины