https://ria.ru/20240630/lipetsk-1956506570.html
Губернатор объяснил громкие хлопки в Липецке
Губернатор объяснил громкие хлопки в Липецке - РИА Новости, 30.06.2024
Губернатор объяснил громкие хлопки в Липецке
Жители ряда районов Липецка могут слышать хлопки, это специалисты обезвреживают фрагменты украинских беспилотников, угрозы нет, сообщил губернатор региона Игорь РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T20:43
2024-06-30T20:43
2024-06-30T20:43
специальная военная операция на украине
происшествия
липецк
игорь артамонов
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Жители ряда районов Липецка могут слышать хлопки, это специалисты обезвреживают фрагменты украинских беспилотников, угрозы нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Тelegram-канале. Ранее в воскресенье он сообщал, что 9 БПЛА в воскресенье были сбиты над промышленной зоной в Липецке, пострадавших нет, на месте работают спецслужбы. "Друзья, наши специалисты продолжают обезвреживание фрагментов сбитых ночью БПЛА. В том числе путем их уничтожения. Из-за этого жители ряда районов Липецка могут слышать хлопки. Угрозы нет. Взрывотехники соблюдают все меры безопасности", - написал он.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецк, игорь артамонов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецк, Игорь Артамонов, Украина, Вооруженные силы Украины
Губернатор объяснил громкие хлопки в Липецке
Губернатор Артамонов: в Липецке продолжают обезвреживать фрагменты дронов ВСУ