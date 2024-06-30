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Опасность атаки БПЛА в Курской области продлилась более шести часов
Опасность атаки БПЛА в Курской области продлилась более шести часов - РИА Новости, 30.06.2024
Опасность атаки БПЛА в Курской области продлилась более шести часов
Опасность атаки БПЛА в Курской области, объявленная более шести часов назад, отменена, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T05:41
2024-06-30T05:41
2024-06-30T12:24
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Курской области, объявленная более шести часов назад, отменена, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Опасность атаки БПЛА была объявлена в субботу в 23.23 мск."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
Опасность атаки БПЛА в Курской области продлилась более шести часов
Врио главы Курской области Смирнов сообщил об отмене опасности атаки БПЛА