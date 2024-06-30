https://ria.ru/20240630/kurskaya_oblast-1956399790.html

Опасность атаки БПЛА в Курской области продлилась более шести часов

Опасность атаки БПЛА в Курской области продлилась более шести часов - РИА Новости, 30.06.2024

Опасность атаки БПЛА в Курской области продлилась более шести часов

Опасность атаки БПЛА в Курской области, объявленная более шести часов назад, отменена, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T05:41

2024-06-30T05:41

2024-06-30T12:24

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

алексей смирнов (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_170:635:1320:1282_1920x0_80_0_0_57f5d6426113f6944836616846c6a775.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Курской области, объявленная более шести часов назад, отменена, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Опасность атаки БПЛА была объявлена в субботу в 23.23 мск."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240629/bespilotniki-1956273594.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)