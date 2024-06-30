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Под Рязанью прошел крестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы - РИА Новости, 01.07.2024
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Религия
 
23:17 30.06.2024 (обновлено: 12:24 01.07.2024)
https://ria.ru/20240630/krestnyy_khod-1956522183.html
Под Рязанью прошел крестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы
Под Рязанью прошел крестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы - РИА Новости, 01.07.2024
Под Рязанью прошел крестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы
Крестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы прошел в Скопинской епархии в Рязанской области в воскресенье. РИА Новости, 01.07.2024
2024-06-30T23:17
2024-07-01T12:24
религия
молдавия
рязанская область
скопинский район
русская православная церковь
румынская православная церковь
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Крестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы прошел в Скопинской епархии в Рязанской области в воскресенье. "Крестный ход во спасение Молдовы прошел в Скопинском районе Рязанской области. Митрополит Викентий вместе с гостями и прихожанами прошли у храма Вознесения Архиерейского подворья. Пришли местные жители, представители молдавской диаспоры из разных регионов России — Курска, Орла, Белгорода, Ярославля, Калуги, Тулы, Рязанской области, Москвы", – говорится в Telegram-канале организатора – культурного центра Молдовы. Всего в мероприятии, по его информации, приняло участие более 500 человек. Вознесенское архиерейское подворье расположено в селе Князево Скопинского района. "Нам нужны смирение, любовь, уважение со всеми народами, которые живут на этой земле, и многие другие добродетели, которые мы должны проявлять, чтобы скрепить наше единство со всеми народами, которые нас окружают. Тем более, если здесь есть большое количество молдаван, то вы должны здесь жить очень дружно, с любовью, с уважением, и показать пример христианской жизни. То, что вы будете стараться, даст и на родине в Молдавии дух мира – он будет распространяться и на молдавской земле", – сказал после крестного хода митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (Морарь), посетивший Скопинскую епархию. Православная церковь Молдовы является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья, насчитывает около 1,3 тысячи приходов. Молдавия является ее канонической территорией. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. Викарий Кишиневской епархии епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу) заявлял журналистам, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава Русской православной церкви на фоне перехода ряда священников в состав Румынской церкви. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Бессарабская митрополия Румынской православной церкви ранее призвала присоединиться к ней всех молдавских клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями".
https://ria.ru/20240630/mitropolit-1956454234.html
https://ria.ru/20240629/moskalkova-1956330767.html
молдавия
рязанская область
скопинский район
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молдавия, рязанская область, скопинский район, русская православная церковь, румынская православная церковь
Религия, Молдавия, Рязанская область, Скопинский район, Русская православная церковь, Румынская православная церковь
Под Рязанью прошел крестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы

В Рязанской области прошел крестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы

© Фото предоставлено организаторами крестного ходаКрестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы прошел в Скопинской епархии в Рязанской области
Крестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы прошел в Скопинской епархии в Рязанской области
© Фото предоставлено организаторами крестного хода
Крестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы прошел в Скопинской епархии в Рязанской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Крестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы прошел в Скопинской епархии в Рязанской области в воскресенье.
«
"Крестный ход во спасение Молдовы прошел в Скопинском районе Рязанской области. Митрополит Викентий вместе с гостями и прихожанами прошли у храма Вознесения Архиерейского подворья. Пришли местные жители, представители молдавской диаспоры из разных регионов России — Курска, Орла, Белгорода, Ярославля, Калуги, Тулы, Рязанской области, Москвы", – говорится в Telegram-канале организатора – культурного центра Молдовы.
Митрополит Видинский Даниил (Болгарская православная церковь)
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Всего в мероприятии, по его информации, приняло участие более 500 человек. Вознесенское архиерейское подворье расположено в селе Князево Скопинского района.
«
"Нам нужны смирение, любовь, уважение со всеми народами, которые живут на этой земле, и многие другие добродетели, которые мы должны проявлять, чтобы скрепить наше единство со всеми народами, которые нас окружают. Тем более, если здесь есть большое количество молдаван, то вы должны здесь жить очень дружно, с любовью, с уважением, и показать пример христианской жизни. То, что вы будете стараться, даст и на родине в Молдавии дух мира – он будет распространяться и на молдавской земле", – сказал после крестного хода митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (Морарь), посетивший Скопинскую епархию.
Православная церковь Молдовы является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья, насчитывает около 1,3 тысячи приходов. Молдавия является ее канонической территорией. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. Викарий Кишиневской епархии епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу) заявлял журналистам, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава Русской православной церкви на фоне перехода ряда священников в состав Румынской церкви.
© Фото предоставлено организаторами крестного ходаКрестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы прошел в Скопинской епархии в Рязанской области
Крестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы прошел в Скопинской епархии в Рязанской области
© Фото предоставлено организаторами крестного хода
Крестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы прошел в Скопинской епархии в Рязанской области
С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Бессарабская митрополия Румынской православной церкви ранее призвала присоединиться к ней всех молдавских клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями".
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РелигияМолдавияРязанская областьСкопинский районРусская православная церковьРумынская православная церковь
 
 
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