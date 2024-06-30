Под Рязанью прошел крестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы
В Рязанской области прошел крестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы
© Фото предоставлено организаторами крестного ходаКрестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы прошел в Скопинской епархии в Рязанской области
© Фото предоставлено организаторами крестного хода
Крестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы прошел в Скопинской епархии в Рязанской области
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Крестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы прошел в Скопинской епархии в Рязанской области в воскресенье.
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"Крестный ход во спасение Молдовы прошел в Скопинском районе Рязанской области. Митрополит Викентий вместе с гостями и прихожанами прошли у храма Вознесения Архиерейского подворья. Пришли местные жители, представители молдавской диаспоры из разных регионов России — Курска, Орла, Белгорода, Ярославля, Калуги, Тулы, Рязанской области, Москвы", – говорится в Telegram-канале организатора – культурного центра Молдовы.
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Всего в мероприятии, по его информации, приняло участие более 500 человек. Вознесенское архиерейское подворье расположено в селе Князево Скопинского района.
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"Нам нужны смирение, любовь, уважение со всеми народами, которые живут на этой земле, и многие другие добродетели, которые мы должны проявлять, чтобы скрепить наше единство со всеми народами, которые нас окружают. Тем более, если здесь есть большое количество молдаван, то вы должны здесь жить очень дружно, с любовью, с уважением, и показать пример христианской жизни. То, что вы будете стараться, даст и на родине в Молдавии дух мира – он будет распространяться и на молдавской земле", – сказал после крестного хода митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (Морарь), посетивший Скопинскую епархию.
Православная церковь Молдовы является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья, насчитывает около 1,3 тысячи приходов. Молдавия является ее канонической территорией. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. Викарий Кишиневской епархии епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу) заявлял журналистам, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава Русской православной церкви на фоне перехода ряда священников в состав Румынской церкви.
© Фото предоставлено организаторами крестного ходаКрестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы прошел в Скопинской епархии в Рязанской области
© Фото предоставлено организаторами крестного хода
Крестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы прошел в Скопинской епархии в Рязанской области
С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Бессарабская митрополия Румынской православной церкви ранее призвала присоединиться к ней всех молдавских клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями".