https://ria.ru/20240630/konflikt-1956447848.html

В Германии предложили неожиданный план по Украине

В Германии предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 30.06.2024

В Германии предложили неожиданный план по Украине

Германии нужно держаться в стороне от украинского конфликта, поддерживая мир, заявил лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T14:08

2024-06-30T14:08

2024-06-30T14:08

в мире

германия

украина

россия

владимир путин

такер карлсон

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Германии нужно держаться в стороне от украинского конфликта, поддерживая мир, заявил лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хеке в эфире канала Phoenix."Я пытаюсь дать понять, что позволить стране ввязаться в этот конфликт – неразумно. <…> Германия должна оставаться мирным центром после событий двадцатого века", — отметил он.Хеке признался, что его удивляет воинственная политика властей. Он также напомнил, что конфликт между Россией и Украиной не начался в 2022 году, а имеет более длительную историю.Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны.

https://ria.ru/20240630/potok-1956422042.html

https://ria.ru/20240630/ssha-1956410387.html

германия

украина

россия

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в мире, германия, украина, россия, владимир путин, такер карлсон