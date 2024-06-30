https://ria.ru/20240630/konflikt-1956447848.html
В Германии предложили неожиданный план по Украине
В Германии предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 30.06.2024
В Германии предложили неожиданный план по Украине
Германии нужно держаться в стороне от украинского конфликта, поддерживая мир, заявил лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T14:08
2024-06-30T14:08
2024-06-30T14:08
в мире
германия
украина
россия
владимир путин
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Германии нужно держаться в стороне от украинского конфликта, поддерживая мир, заявил лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хеке в эфире канала Phoenix."Я пытаюсь дать понять, что позволить стране ввязаться в этот конфликт – неразумно. <…> Германия должна оставаться мирным центром после событий двадцатого века", — отметил он.Хеке признался, что его удивляет воинственная политика властей. Он также напомнил, что конфликт между Россией и Украиной не начался в 2022 году, а имеет более длительную историю.Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны.
https://ria.ru/20240630/potok-1956422042.html
https://ria.ru/20240630/ssha-1956410387.html
германия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, россия, владимир путин, такер карлсон
В мире, Германия, Украина, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон
В Германии предложили неожиданный план по Украине
Политик Хеке: Германия не должна ввязываться в конфликт на Украине