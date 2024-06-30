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В Германии предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 30.06.2024
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14:08 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/konflikt-1956447848.html
В Германии предложили неожиданный план по Украине
В Германии предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 30.06.2024
В Германии предложили неожиданный план по Украине
Германии нужно держаться в стороне от украинского конфликта, поддерживая мир, заявил лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T14:08
2024-06-30T14:08
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такер карлсон
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Германии нужно держаться в стороне от украинского конфликта, поддерживая мир, заявил лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хеке в эфире канала Phoenix."Я пытаюсь дать понять, что позволить стране ввязаться в этот конфликт – неразумно. &lt;…&gt; Германия должна оставаться мирным центром после событий двадцатого века", — отметил он.Хеке признался, что его удивляет воинственная политика властей. Он также напомнил, что конфликт между Россией и Украиной не начался в 2022 году, а имеет более длительную историю.Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны.
https://ria.ru/20240630/potok-1956422042.html
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в мире, германия, украина, россия, владимир путин, такер карлсон
В мире, Германия, Украина, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон
В Германии предложили неожиданный план по Украине

Политик Хеке: Германия не должна ввязываться в конфликт на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Германии нужно держаться в стороне от украинского конфликта, поддерживая мир, заявил лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хеке в эфире канала Phoenix.
"Я пытаюсь дать понять, что позволить стране ввязаться в этот конфликт – неразумно. <…> Германия должна оставаться мирным центром после событий двадцатого века", — отметил он.
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10:51
Хеке признался, что его удивляет воинственная политика властей. Он также напомнил, что конфликт между Россией и Украиной не начался в 2022 году, а имеет более длительную историю.
Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны.
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