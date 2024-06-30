https://ria.ru/20240630/kndr-1956399535.html

КНДР обвинила США в создании "азиатской НАТО"

КНДР обвинила США в создании "азиатской НАТО" - РИА Новости, 30.06.2024

КНДР обвинила США в создании "азиатской НАТО"

Япония, США и Южная Корея оправдывают свои военные учения усилиями по стабилизации ситуации с безопасностью в регионе, а сами де-факто создали военный блок... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T05:20

2024-06-30T05:20

2024-06-30T09:16

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СЕУЛ, 30 июн — РИА Новости. Япония, США и Южная Корея оправдывают свои военные учения усилиями по стабилизации ситуации с безопасностью в регионе, а сами де-факто создали военный блок наподобие "азиатской НАТО", заявили в МИД Северной Кореи, сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК)."Сейчас США оправдываются тем, что трехсторонние отношения между США, Японией и РК представляют собой отношения взаимодействия, направленные на укрепление стабильности и безопасности в регионе, и не означают "азиатскую версию НАТО", но это является всего лишь уловкой для уклонения от международных обвинений в отношении фабрикации агрессивного блока", — уточнили в ведомстве.В Восточно-Китайском море накануне завершились трехдневные военные учения Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge.В Пхеньяне указали, что это первые масштабные совместные учения, проведенные под специальным названием. В КНДР назвали маневры опасными, так как они систематизируют и повышают уровень организованности трехстороннего военного блока США, Японии и Южной Кореи.Как напомнило ведомство, по итогам трехстороннего саммита США, Японии и Южной Кореи в августе прошлого года страны договорились, что в случае угрозы против любой из них будут немедленно взаимодействовать для совместного реагирования. "Это по своей сути напоминает принцип коллективной обороны НАТО", — подчеркнули в КНДР.В Пхеньяне отметили, что США, Япония и Южная Корея уже делятся данными о ракетной тревоге в режиме реального времени."США, Япония и РК договорились о регулярном проведении трехсторонних совместных военных учений в нескольких пространствах, как НАТО проводит ежегодные совместные военные учения во всех пространствах, в том числе на суше и море, в воздухе и киберпространстве. Это говорит о том, что отношения между США, Японией и РК приняли вид "азиатской версии НАТО", — заявил МИД КНДР.В отличие от AUKUS – альянса технического сотрудничества в обеспечении безопасности США, Великобритании и Австралии — или от системы трехстороннего сотрудничества в обеспечении безопасности Штатов, Японии и Филиппин трехсторонний военный блок Вашингтона, Токио и Сеула — военная и агрессивная организация, которая может "в любое время вступить в военную конфронтацию против других стран по приказу и под командованием" Соединенных Штатов, добавили в Пхеньяне.Название маневров Freedom Edge — сочетание слов из наименований двух крупнейших военных учений, которые США проводят с Южной Кореей (Freedom Shield) и Японией (Keen Edge). При этом если ранее Вашингтон, Сеул и Токио проводили разовые совместные учения по поиску и спасанию на море, по реагированию на запуски ракет, сопровождению стратегических бомбардировщиков и другие военные маневры на море или в воздухе, то Freedom Edge должны стать регулярным мероприятием, проводимым одновременно в различных сферах.Как заявлял МИД России, Вашингтон, выстраивая тройственный военный союз с Сеулом и Токио, стремится направить его ударный потенциал не только против КНДР, но и на стратегическое сдерживание Москвы и Пекина. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что единственным вызовом в Индо-Тихоокеанском регионе остается политика США, а потенциальные проблемы, имеющиеся в регионе, требуют коллективного реагирования, а не создания блоковой архитектуры под предлогом реагирования на глобальные вызовы и угрозы, включая ракетно-ядерную программу КНДР.

https://ria.ru/20240630/kndr-1956397909.html

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сша, в мире, япония, южная корея, нато